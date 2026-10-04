Cancelarul german Friedrich Merz, vizită la Kiev: „Domnule Putin, puneți capăt acestui război fără sens”

Sunetul sirenelor de raid aerian și al exploziilor a răsunat duminică, 4 octombrie, în capitala Ucrainei, Kiev, în timp ce cancelarul german Friedrich Merz l-a vizitat pe președintele Volodimir Zelenski, promițând sprijin pentru Ucraina și îndemnând Rusia să oprească escaladarea atacurilor, relatează Reuters despre vizită.

Friedrich Merz va anunța un pachet de măsuri, inclusiv eliberarea a un miliard de euro în ajutor militar și 350 de milioane de euro pentru reparații în sectorul energetic, au declarat oficiali guvernamentali germani.

De asemenea, urmează să fie finalizat un acord pentru producția comună a diferitelor tipuri de drone.

Cei doi lideri au vizitat clădirea grav avariată a Academiei de Științe din Ucraina, unde cel puțin două persoane au murit într-un atac cu drone săptămâna trecută, în timp ce Rusia lovea inima Kievului cu unele dintre cele mai persistente atacuri cu drone de la începutul războiului din 2022.

„Nu pot decât să repet încă o dată din acest punct: domnule Putin, puneți capăt acestui război fără sens. Suntem pregătiți pentru discuții, suntem pregătiți să discutăm despre încetarea acestui război, dar aceste atacuri barbare asupra populației civile din Ucraina trebuie să înceteze”, a spus Merz.

Duminică dimineață, în capitala Ucrainei s-au auzit patru alerte de raid aerian, iar explozii și sisteme de apărare aeriană au sunat și în tot orașul.

Unul dintre atacurile rusești a lovit Podul de Nord peste râul Dnipro, avariandu-i drumul, a declarat primarul Kievului, Vitali Kliciko, pe Telegram. El a spus că atacul a rănit două persoane și a deteriorat un sistem de alimentare cu apă caldă din zonă.

Rusia atacă podurile din Kiev de săptămâna trecută, în efortul de a perturba legăturile dintre cele două maluri ale capitalei și rutele logistice dintre centrul și estul Ucrainei.

Merz este însoțit în vizită de ministrul Economiei, Katherina Reiche, și de o delegație economică care include directori de la Siemens Energy, Hensoldt, Diehl Defence, Quantum Systems și alte companii.

De asemenea, se așteaptă ca Merz să facă presiuni asupra guvernului ucrainean pentru progrese în ceea ce privește reformele solicitate de partenerii UE, inclusiv în lupta împotriva corupției.

Zelenski a declarat miercuri, după o discuție telefonică cu Merz, că Ucraina va finaliza în curând un acord cu Germania pentru producția de drone, rachete și software aferent.

Un punct cheie al acordului este așteptat să fie producția rapidă de drone antireactor, pe care Quantum, o companie germană de tehnologie de apărare, le-a testat cu succes. Încă din vară, Rusia a folosit zilnic zeci de drone de atac cu reacție de mare viteză pentru a viza infrastructura civilă și militară.



În aprilie, Quantum și producătorul ucrainean WIY Drones au anunțat crearea Quantum WIY Industries, o societate mixtă pentru a produce drona interceptoare Strila și tehnologiile aferente de apărare aeriană.

Acordul implică, de asemenea, dezvoltarea și producția comună de arme cu o rază de acțiune de peste 1000 km pe care Ucraina le poate folosi pentru a lansa atacuri în interiorul Rusiei.



Ministerul rus de Externe a declarat sâmbătă că Moscova va continua să atace sistematic ținte din Ucraina în ceea ce a numit atacuri de represalii pentru atacurile ucrainene asupra Rusiei din ultimele luni. Acesta a avertizat cetățenii străini și personalul diplomatic să nu rămână sau să călătorească în Ucraina.



Zelenski a declarat sâmbătă pentru Reuters că forțele armate ale țării sale își vor dubla atacurile asupra rafinăriilor de petrol din Rusia, ca răspuns la „noua doctrină” a Moscovei de escaladare a atacurilor asupra infrastructurii civile, despre care a spus că vizează forțarea locuitorilor din Kiev și din alte orașe să fugă.