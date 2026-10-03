Misiuni de deminare: în satul Mereni, Anenii Noi, a fost descoperită o bombă de aviație de 100 kg

Pe parcursul lunii septembrie, geniștii Armatei Naționale au participat la 23 de misiuni de deminare, în urma cărora au fost depistate și nimicite 31 de obiecte explozive, anunță Ministerul Apărării.

Potrivit geniștilor, una dintre cele mai periculoase operații a fost executată la 24 septembrie, în satul Mereni, raionul Anenii Noi, unde a fost descoperită o bombă de aviație de 100 kg.

Obiectul exploziv a fost depistat în gospodăria unui localnic, în timpul lucrărilor pentru instalarea apeductului. La fața locului a intervenit echipa de geniști din Brigada Infanterie Motorizată „Ștefan cel Mare”, condusă de sergentul clasa I Roman Onila.

Alte intervenții au avut loc în municipiile Chișinău și Bălți, precum și în raioanele Briceni, Căușeni, Anenii Noi, Ungheni, Fălești, Hîncești, Glodeni, Soroca, Cimișlia, Șoldănești și Leova.Toate obiectele explozive au fost distruse în condiții de securitate la poligon.

De la începutul anului și până în prezent, geniștii Armatei Naționale au executat 108 misiuni de deminare, în urma cărora au fost nimicite 232 de obiecte explozive de diferite tipuri și 1.325 de cartușe provenite din perioada celui de-al Doilea Război Mondial.

În cazul depistării unor obiecte explozive, geniștii militari recomandă cetățenilor să respecte cu strictețe următoarele reguli de siguranță: anunțați imediat Serviciul 112 sau autoritățile publice locale; nu atingeți munițiile cu mâna sau cu alte obiecte; nu loviți și nu mișcați obiectele descoperite; nu demontați focoasele sau alte componente; nu aruncați obiectele explozive în foc.