Statele Unite pregătesc o nouă rundă de negocieri între Ucraina și Rusia. Zelenski: „Ucraina este pregătită”

Statele Unite fac presiuni pentru ca Ucraina și Rusia să poarte negocieri la nivel tehnic înainte de sfârșitul lunii, a declarat președintele Volodimir Zelenski pe 4 octombrie. Declarațiile liderului de la Kiev vin în contextul unui nou efort diplomatic al Washingtonului de a relansa negocierile de pace, după o vizită a emisarilor americani la Kiev și Moscova la începutul lunii septembrie, transmite The Kyiv Independent.

„Partea americană este în prezent în contact cu Ucraina și Rusia și propune organizarea unei reuniuni la nivel tehnic, în format trilateral, până la sfârșitul lunii octombrie”, le-a spus Zelenski jurnaliștilor în cadrul unei conferințe de presă susținute alături de cancelarul german Friedrich Merz.

Zelenski a declarat că a discutat direct cu echipa americană de negociere pe 3 octombrie, însă nu a putut dezvălui toate detaliile pregătirilor în desfășurare. Șeful statului ucrainean a confirmat că Ucraina este pregătită și dorește să participe la negocierile trilaterale.

„Suntem deschiși către Emiratele Arabe Unite sau orice altă țară propusă de partea americană”, a spus Zelenski. „Știu că le vor propune acest lucru și rușilor — sau este posibil să o fi făcut deja, nu sunt sigur de succesiunea evenimentelor. Și vom aștepta un răspuns”, a adăugat el.

După cele mai recente vizite ale emisarilor speciali Steve Witkoff și Jared Kushner, președintele american Donald Trump a început să facă presiuni asupra Rusiei și Ucrainei pentru a opri atacurile asupra infrastructurii energetice a celeilalte părți. Ucraina a declarat că va accepta o încetare a atacurilor asupra infrastructurii energetice doar dacă Rusia își suspendă, la rândul său, atacurile.

Kremlinul nu a dat niciun semnal că intenționează să-și oprească atacurile asupra sistemului energetic al Ucrainei, iar unele surse au declarat pentru Kyiv Independent că Trump se îndoiește că dictatorul rus Vladimir Putin va accepta un armistițiu înainte de venirea iernii.

Inițiativa privind infrastructura energetică, precum și posibila redeschidere a coridorului cerealier din Marea Neagră, sunt așteptate să se regăsească pe agenda viitoarei reuniuni trilaterale, care ar putea avea loc în Emiratele Arabe Unite.

În pofida eforturilor pentru reluarea negocierilor de pace, Rusia a continuat să intensifice atacurile asupra Ucrainei, lansând atacuri neîntrerupte, timp de mai multe zile, asupra Kievului și a altor orașe. Zelenski a declarat pe 3 octombrie că Putin a emis o „nouă doctrină” care permite Rusiei să vizeze în mod deliberat civilii ucraineni în lunile următoare.

„Am văzut documente și știm că acestea le permit să atace infrastructura, logistica, drumurile, școlile, spitalele, pentru a pune presiune asupra oamenilor să părăsească capitala, să părăsească orașele”, a declarat Zelenski.