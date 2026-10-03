Alertă de minare la Aeroportul Internațional Chișinău

Poliția de Frontieră informează că, la ora actuală, pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, a fost anunțată o alertă de minare.

Polițiștii de frontieră au intervenit pentru evacuarea pasagerilor și personalului din Aeroport. La fața locului se deplasează subdiviziunile specializate ale MAI. Procedura de înregistrare este suspendată și există posibilitatea unor modificări ale zborurilor planificate.

Autoritățile le recomandă călătorilor care au un zbor planificat pentru ziua de astăzi să verifice statutul zborului pe panoul online al aeroportului.