Precizările ministrului Educației despre creșterile salariale de la 1 ianuarie 2027: „Valorile concrete pot varia ușor de la o persoană la alta, în funcție de vechimea în muncă”

Cadrele didactice, cadrele didactice auxiliare, cadrele științifico-didactice, cadrele științifice și cadrele de conducere din învățământ vor beneficia, până la intrarea în vigoare a noii Legi a salarizării, la 1 ianuarie 2027, de plăți lunare în valoare de 1000 de lei net. Acestea vor fi acordate proporțional cu norma didactică și vor constitui, cumulativ, 4000 de lei net pentru o normă didactică. Precizările au fost făcute miercuri, 19 august, de către ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, printr-o postare pe Facebook.

Totodată, personalul auxiliar din învățământ, precum și personalul auxiliar din celelalte sectoare, va beneficia de o plată unică de 2000 de lei net, acordată, de asemenea, proporțional cu norma de muncă.

„Știu că aceste plăți nu vor fi considerate suficiente de către toată lumea. Ele vin însă să compenseze, cel puțin parțial, angajamentul pe care ni l-am asumat anterior, până la aplicarea noii legi a salarizării.

Majorările salariale propriu-zise vor intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2027, în valorile anunțate în luna iulie și reconfirmate astăzi. Noua Lege a salarizării urmează să fie aprobată de Guvern cel târziu în luna octombrie. Mai jos găsiți estimările privind creșterile salariale. Valorile concrete pot varia ușor de la o persoană la alta, în funcție de vechimea în muncă și de ceilalți parametri care influențează salariul individual”, spune Perciun.

Conform oficialului, la creșterile salariale estimate mai poate fi adăugat un spor de performanță de până la 15%. Noul spor este mai mare decât cel prevăzut de mecanismul actual, însă ar urma să fie acordat unui număr mai restrâns de persoane, în funcție de calificativul obținut în urma evaluării și de fondul disponibil la nivelul instituției.

„În același timp, acest mecanism este încă în discuție. Analizăm inclusiv opțiunea de a renunța în totalitate la sporul de performanță și de a transfera resursele respective în sporul specific, astfel încât acestea să se regăsească într-o componentă salarială mai predictibilă.

Pentru învățământul general, pentru calculele venitului salarial pentru anul 2026 s-a utilizat valoarea de referință de 2500 lei, suma fixă de 1300 lei, sporul de performanță de 10%, sporul specific de 10% pentru funcțiile vizate și gradul didactic, acolo unde este cazul.

Din ianuarie 2027, simularea folosește valoarea de referință de 4200 lei. Suma fixă de 1300 lei nu mai apare separat, fiind absorbită în noua grilă. Pentru cadrele didactice se păstrează sporul specific de 10%, iar gradele didactice urmează să crească: gradul II de la 1500 la 1800 lei, gradul I de la 2800 la 3100 lei, gradul superior de la 4000 la 4600 lei.

Director liceu categoria I: de la 18.268 lei la 21.924 lei, +3.657 lei, adică +20%.

Profesor/educator/învățător fără grad: de la 10.780 lei la 12.335 lei, +1.555 lei, +14,4%.

Profesor/educator/învățător grad II: de la 13.180 lei la 15.008 lei, +1.828 lei, +13,9%.

Profesor/educator/învățător grad I: de la 14.740 lei la 16.438 lei, +1.698 lei, +11,5%.

Profesor/educator/învățător grad superior: de la 16.180 lei la 18.088 lei, +1.908 lei, +11,8%.

Antrenor școală sport grad II: de la 12.370 lei la 15.008 lei, +2.638 lei, +21,3%.

Dădacă și asistent al educatorului: de la 7.150 lei la 9.471 lei, +2.321 lei, +32,5%.

Bucătar-șef: de la 6.897 lei la 9.450 lei, +2.553 lei, +37%.

Pentru vechime, simulările au folosit intervalul de 5-6 ani și majorarea de 3 clase, acolo unde funcția permite această majorare. Pentru învățământul superior, calculele trebuie citite separat pentru instituțiile cu autogestiune financiară și pentru cele finanțate de la bugetul de stat, deoarece Legea 270 nu vizează de fapt direct instituțiile la autogestiune, unde a crescut semnificativ deja în septembrie 2025 sporul pentru titlul științific.

În baza actuală din 2026, simulările includ valoarea de referință de 2500 lei, suma fixă de 1300 lei, sporul de performanță de 10% și sporul pentru titlu de doctor.

Pentru funcțiile din instituțiile cu autogestiune financiară, sporul pentru titlu de doctor utilizat în simulare este de 4000 lei. Pentru funcțiile finanțate de la bugetul de stat, sporul pentru titlu de doctor utilizat este de 600 lei”, mai precizează ministrul.

De asemenea, conform lui Perciun, din ianuarie 2027, se aplică valoarea de referință de 4200 lei, fără suma fixă separată. Pentru autogestiune se păstrează sporul pentru titlu de doctor de 4000 lei, iar pentru bugetul de stat sporul pentru titlu de doctor este calculat la 1500 lei. Pentru vechime, simularea utilizează 6 ani și majorarea de trei clase.

Rezultatele pentru învățământul superior sunt: