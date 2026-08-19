UPDATE A fost dată citirii rezoluția protestului: ce solicită profesorii. Cadrele didactice au ieșit la protest în PMAN

UPDATE 11:55 Este dată citirii rezoluția protestului: „Participanții la acțiunea de protest cer: 1. Respectarea angajamentului privind majorarea salariilor în educație și știință, începând cu 1 septembrie 2026… 2. Asigurarea majorării salariale și echitabile. Solicităm o creștere substanțială a salariilor, care să contribuie la îmbunătățirea nivelului de trai a angajaților din educație și știință și la recuperarea decalajelor existente pentru diferite categorii de salariați (…)”.

UPDATE 11:35 În fața protestatarilor a ieșit și premierul Vasile Tofan.

„(…) De multe ori am protestat cu profesorii, iar pe atunci șefii se ascundeau în cabinetele lor. Un lucru pe care pot să vi-l promit e că noi n-o să ne ascundem în cabinete și o să ieșim de fiecare dată. Eu sunt puțin de trei săptămâni în această funcție. Recunosc că vin cu un segment de vină, pentru că înțeleg dezamăgirea și mai mult înțeleg furia voastră. Aveți tot dreptul să fiți furioși. Tot ce pot să vă spun este că un lucru mi-am promis când am venit în rolul de prim-ministru este că n-o să fiu populist și o să oamenilor lucrurile așa cum sunt. Lucrurile stau prost la capitolul bugetar, vreau să spun direct, iar când dăm un leu într-o direcție trebuie să înțelegem de unde îl luăm (…). Ca să putem plăti salarii mai bune la profesori trebuie să continuăm măsurile curajoase pe care le-a luat domnul Perciun și trebuie să vă spun că eu nu cunosc un ministru al Educației în istoria Moldovei care a luptat mai mult pentru drepturile și salariile învățătorilor. Mie ca prim-ministru îmi este foarte greu cu domnul Perciun, pentru că atunci când avem ședințele pe intern și toți se luptă pentru buget, el strigă cel mai tare, el este cel mai agresiv în sensul pozitiv și luptă pentru voi. De asta, faptul că-l huiduiți mi se pare undeva nejustificat, pentru că acest om îmi face viața de prim-ministru foarte grea. Vreau să știți că Dan cere cel mai mult (…). La ora 14:00 o să venim cu un anunț în care o să vă spunem de când o să fie crescute salariile și ce-o să facem ca să compensăm lucrurile ca să fie juste (…). Îmi pare rău că începem această guvernare cu un protest al profesorilor, voi meritați mai mult. Eu vreau să investim în educație, dar pentru ca să investim în educație trebuie să pornim economia (…)”, a declarat Tofan.

Sursa foto: ZdG

UPDATE 11:14 Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, vine cu un mesaj adresat cadrelor didactice.

„(…) Astăzi, la ora 14:00, vom avea o conferință de presă în care o să anunțăm exact care sunt măsurile care urmează să fie întreprinse, o să încercăm să găsim acele soluții care să ne permită să onorăm pe cât posibil acel angajament luat , în același timp, să ne rezervăm suficient timp să facem o lege a salarizării bună, care să poată fi aprobată, pentru a nu fi revizuită de câteva ori. Mai sunt discuții importante pe care trebuie să le purtăm (…)”, a spus Perciun.

UPDATE 11:12 „Opriți-vă din a privi educația ca pe o cheltuială. Educația nu este un cost, educația este cea mai importantă investiție a unui stat. Dacă tăiați din bugetul educației preconizat astăzi, veți plăti de zece ori mâine pentru analfabetism, sărăcie și emigrare”, a spus un alt participant la acțiunea de protest.

UPDATE 11:02 Participanții la protest scandează: „Nu mai amânați!”; „Guvernul la microfon!”; „Vrem ministrul la microfon!”, „Onorați-vă promisiunea!”; „Răbdarea are limită, ministrul la microfon!”.

„(…) Inflația nu stă pe loc, prețurile cresc, dar salariile noastre au rămas nemodificate (…). Domnilor miniștri, o țară care-și îngroapă educația, o țară care își îngroapă cercetarea este o țară care își semnează declinul. În fiecare zi ne spuneți că vreți o Moldovă europeană, vrem și noi același lucru, dar o Moldovă europeană trebuie să fie bazată pe cunoștințe, pe educație, pe inovație. Cum vreți să facem cercetare de top, când un tânăr cercetător sau un tânăr lector asistent abia își acoperă facturile din salariile pe care le are? Cum vreți să oprim exodul creierilor din această țară când instituțiile noastre sunt golite de resurse, iar promisiunile de majorare și reevaluare a salariilor așa și rămân blocate în sertare (…). Ne promiteți anumite compensații modice, compensații care mai degrabă ar putea semăna ca o pomană, în loc de salarii demne. Guvernul trebuie să înțeleagă că educația și cercetarea nu sunt cheltuieli sau o pierdere de bani. Ele sunt pilonii pe care se ține această țară (…)”, a declarat un participant la protest.

UPDATE 10:15 La începutul ședinței de guvern de astăzi, 19 august, premierul Vasile Tofan a anunțat că, la ora 14:00, vor fi prezentate soluțiile identificate pentru legea salarizării, „care vizează și situația cadrelor didactice”.

Știrea inițială:

Cadre didactice protestează astăzi, 19 august, în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) din Chișinău, în contextul solicitărilor privind respectarea angajamentelor asumate de autorități referitoare la majorarea, începând cu 1 septembrie 2026, a salariilor cadrelor didactice și ale personalului auxiliar. Acțiunea este organizată de Federația Sindicală a Educației și Științei (FSEȘ). Ieri, 18 august, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dumitru Ciorici, a declarat că Executivul urmează să prezinte, în scurt timp, soluțiile identificate.

Într-un comunicat publicat în această dimineață, 19 august, instituția le-a solicitat reprezentanților partidelor politice să respecte caracterul sindical, pașnic și apolitic al acțiunii.

„Pichetul este organizat pentru a exprima revendicările și poziția angajaților din educație și știință, iar agenda evenimentului a fost discutată și convenită cu membrii de sindicare care participă la această acțiune”, se arată în mesaj.

La începutul acțiunii, profesorii au scandat: „Vrem salarii decente”, „Vrem îndeplinirea angajamentelor”, „Merităm un viitor fericit”, „Nu merităm sărăcie” și „Pedagogul – viitorul țării”.

Ieri, 18 august, FSEȘ a anunțat organizarea unei acțiuni de protest. Instiuția a declarat că la manifestație sunt așteptați angajați din sistemul educației și științei din întreaga țară. Potrivit FSEȘ, protestul este organizat în contextul solicitărilor privind respectarea angajamentelor asumate de autorități referitoare la majorarea, începând cu 1 septembrie 2026, a salariilor cadrelor didactice și ale personalului auxiliar.

FSEȘ a subliniat că salarizarea decentă a angajaților din educație constituie o condiție esențială pentru: „asigurarea calității procesului educațional; menținerea specialiștilor în sistem; prevenirea agravării deficitului de cadre; atractivitatea profesiei didactice”.

Revendicările FSEȘ adresate autorităților

respectarea angajamentului privind majorarea salariilor de la 1 septembrie 2026;

identificarea și aprobarea unor soluții reale pentru creșterea veniturilor angajaților din educație și știință;

implementarea unei politici salariale capabile să atragă și să mențină personal calificat;

recunoașterea rolului strategic al educației și al muncii cadrelor didactice și auxiliare în dezvoltarea societății.

„Acțiunea sindicală nu este îndreptată împotriva elevilor, studenților sau părinților. Dimpotrivă, FSEȘ apără dreptul la o educație de calitate, care presupune profesioniști bine pregătiți, motivați și remunerați corespunzător.

Nu cerem privilegii, cerem respectarea angajamentelor asumate și o salarizare care să reflecte importanța muncii din educație și știință. Fără investiții în oameni, nu putem vorbi despre un sistem educațional performant și despre un viitor sigur pentru societate”, a declarat FSES, printr-un comunicat de presă.

Ulterior, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dumitru Ciorici, a venit cu un comentariu cu privire la protestul anunțat pentru miercuri, 19 august, de FSEȘ și susține că Executivul urmează să prezinte soluțiile identificate.