LIVE TEXT Cinci persoane au fost rănite în Zaporojjea în urma unui atac cu bombe aeriene și drone asupra orașului. Război în Ucraina, ziua 1686

UPDATE 11:40 Cinci persoane au fost rănite în urma atacului combinat cu bombe aeriene și drone asupra orașului Zaporijjea. Victimele primesc îngrijirile medicale necesare.

La trei adrese au izbucnit incendii. Au ars un camion și mai multe autoturisme. De asemenea, au fost deteriorate carosabilul și echipamentele unei benzinării din apropiere.

Salvatorii au lichidat incendiile.

La fața locului au intervenit toate serviciile de urgență din oraș.

UPDATE 10:45 Regiunea Donețk: o persoană a murit, iar alte patru au fost rănite în urma atacurilor rusești asupra orașului Kramatorsk

În seara zilei de 5 octombrie, trei drone rusești au lovit un bloc de locuințe cu nouă etaje. O femeie a murit, iar o altă femeie a fost rănită. În urma atacului, a izbucnit un incendiu în patru apartamente, care a fost localizat de pompieri. Intervenția a fost suspendată din cauza riscului unor atacuri repetate.

Un alt atac cu drone a provocat un incendiu pe teritoriul unei instituții medicale. Au ars trei ambulanțe. Trei persoane au fost rănite. Salvatorii au lichidat incendiul.

De asemenea, în urma unui bombardament a izbucnit un incendiu într-un bloc de locuințe cu patru etaje. Pompierii au localizat incendiul, însă lucrările au fost suspendate din cauza riscului unui nou atac rusesc.

UPDATE 9:30 Numărul persoanelor rănite în urma atacului rusesc asupra unui bloc de locuințe din Zaporijjea a crescut la cinci. Printre victime se numără trei bărbați și două femei.

Alți 11 locatari, inclusiv doi copii, au fost salvați de salvatori din clădirea cuprinsă de fum, cu ajutorul autoscărilor și al aparatelor de oxigen.

Psihologii Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență au oferit asistență pentru 33 de persoane, dintre care trei copii.

Lucrările de intervenție și salvare au fost finalizate. În prezent, serviciile comunale din oraș efectuează lucrări de reparație și restabilire.

UPDATE 8:20 În noaptea de 6 octombrie, începând cu ora 18:00 pe 5 octombrie, forțele ruse au atacat cu 137 de drone de atac de tip Shahed, Gerbera, „Bandarol”/„Dan-T”, precum și cu drone-imitație de tip „Parodie”.

Dronele au fost lansate din direcțiile Oriol, Kursk, Șatalovo, Millerovo, Primorsko-Ahtarsk – Federația Rusă, din teritoriile ocupate temporar din regiunile Donețk și Crimeea, din zona Hvardiiiske, precum și din apele Mării Azov.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și de sisteme fără pilot, precum și de grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Potrivit datelor preliminare, până la ora 08:00, apărarea antiaeriană a doborât sau a suprimat 114 drone, de tip Shahed, Gerbera și alte tipuri.

Totuși, au fost înregistrate lovituri ale mijloacelor de atac aerian în 17 locații, precum și căderi ale dronelor doborâte sau ale fragmentelor acestora în alte 4 locații.