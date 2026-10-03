Maia Sandu despre exploziile din această dimineață: Războiul Rusiei împotriva Ucrainei pune în pericol direct viața cetățenilor noștri

Într-un mesaj public, președinta R. Moldova condamnă atacurile Rusiei asupra Ucrainei. „În această dimineață, în doar 15 minute, cinci drone și rachete au încălcat spațiul aerian al R. Moldova și au explodat în apropierea unor localități din patru raioane. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei pune în pericol direct viața cetățenilor noștri”, se spune în mesajul șefei statului.

Maia Sandu condamnă atacurile masive ale Rusiei asupra Ucrainei din această noapte și violarea spațiului aerian al R. Moldova. „Rusia poate opri acest război chiar astăzi, iar cât timp continuă să atace, Ucraina are nevoie de sprijin pentru a-și apăra oamenii și a proteja și pacea noastră”, declară președinta, îndemnând cetățenii să nu se apropie de fragmente sau de obiecte suspecte și să anunțe imediat autoritățile la 112.

De la începutul războiului din Ucraina, peste 85 de drone și rachete rusești au survolat ilegal spațiul aerian al R. Moldova.