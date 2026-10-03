Rusia va cheltui mai mulți bani pentru armată și mai puțini pentru programele sociale

Guvernul rus intenționează să crească cheltuielile militare în 2027, să scadă cheltuielile sociale și să majoreze taxele ca răspuns la costul tot mai mare al războiului împotriva Ucrainei, conform documentelor bugetare consultate sâmbătă de AFP.



Agenția trece în revistă informațiile privind proiectul de buget prezentat Dumei de Stat, camera inferioară a parlamentului rus, la mai bine de patru ani și jumătate de la lansarea ofensivei la scară largă împotriva Ucrainei.



Guvernul intenționează să cheltuiască o sumă record de 17.100 de miliarde de ruble (181 de miliarde de euro la cursul de schimb actual) pentru apărare în 2027, cu 26% mai mult decât suma bugetată pentru acest an.



Bugetul pentru apărare va reprezenta mai mult decât sănătatea, educația și asistența socială la un loc, reprezentând o treime din cheltuielile publice totale.



Deși se așteaptă ca finanțarea militară să scadă în 2028 și 2029, Rusia a depășit în mod repetat proiecțiile de la începutul războiului.



Sumele ‘totale publicate reprezintă doar o primă propunere în negocierile dintre Ministerul Finanțelor și establishmentul de securitate’, a avertizat săptămâna trecută într-un articol Aleksandr Koliandr, cercetător la Centrul pentru Analiza Politicilor Europene



Cheltuielile reale sunt secrete și s-ar putea dovedi a fi mai mari decât cifrele din buget, a subliniat el.



Deși ministrul finanțelor, Anton Siluanov, a descris săptămâna trecută asistența socială drept o ‘prioritate’, alături de apărare, cheltuielile pentru programele sociale vor fi de fapt reduse.



Cheltuielile pentru sănătate și educație sunt estimate să scadă cu peste 5% față de proiecțiile inițiale din 2027, iar cheltuielile pentru programe sociale cu peste 6%.



Printre acestea din urmă se numără programul federal pentru cancer, care se așteaptă să piardă aproximativ 97% din finanțarea publică.



‘Guvernul reduce salariile din sectorul public și numărul funcționarilor publici, reducând în același timp drastic proiectele de infrastructură, inclusiv construcțiile și lucrările rutiere’, a remarcat editorialistul Boris Grozovski, marți, într-un articol pentru publicația media Vajnie Istorii.



În același timp, guvernul propune creșteri de impozite, în special pentru creditele bancare și vânzările de proprietăți imobiliare.



Rusia, care a făcut din prudența fiscală o prioritate de la venirea la putere a președintelui Vladimir Putin, a înregistrat deficit bugetar în fiecare an de la începutul războiului, în 2022.



În 2027, se așteaptă ca aceasta să ajungă la aproximativ 5.400 de miliarde de ruble (57,2 miliarde de euro), cu 70% mai mult decât se anticipase pentru anul viitor în bugetul precedent.



Se așteaptă ca datoria publică să depășească 20% din PIB în 2027. Acesta este un nivel scăzut conform standardelor internaționale, dar dincolo de ceea ce Ministerul Finanțelor de la Moscova consideră a fi ‘prudent’.



În același timp, se așteaptă ca statul să împrumute cu aproximativ 43% mai mult în 2027 decât se preconizase inițial pentru 2026.



‘Nu sunt destui bani’, a rezumat Boris Grozovski. ‘Guvernul transmite un semnal tuturor: nu vă bazați pe fondurile bugetare; acestea vor merge la cei care au absolută nevoie de ele’, a adăugat el.