SINTEZA ELECTORALĂ Buletine „alternative”, Dodon – prins cu minciuna, Furtună este supravegheată? Apelul lui Recean

Vladimir Plahotniuc urmează să fie adus pe 25 septembrie în R. Moldova și transferat la Penitenciarul nr. 13, unde va fi plasat într-o celulă separată. Fostul lider democrat, a făcut miercuri, 24 septembrie, o postare pe rețelele sociale. Acesta a îndemnat oamenii să NU voteze partidul de la guvernare, dar orice formațiune din opoziție cu șanse reale de a accede în parlament. Conform sondajelor, acestea ar fi blocul „Patriotic”, blocul „Alternativa” și „Partidul Nostru”. Un mesaj asemănător a transmis și Vladimir Cebotari, liderul Partidului Democrat Modern din Moldova, care se declară succesor al Partidului Democrat din Moldova, formațiune pe care Plahotniuc a controlat-o. Acesta a îndemnat adepții formațiunii sale să acorde votul Blocului „Alternativa” și formațiunii „Partidul Nostru”, întrucât, spune el, „avem însă colegi care se regăsesc” în cele două formațiuni.

Premierul Dorin Recean, care este și candidat la alegerile parlamentare pe lista PAS, a făcut un apel către concurenții electorali de a condamna coruperea alegătorilor și încercările Kremlinului de a destabiliza R. Moldova. Acesta a menționat că, în caz contrar, vor fi considerați „beneficiarii direcți ai corupției electorale finanțate de Kremlin prin Șor”.

Tot miercuri, 24 septembrie, la o tipografie din capitală, Poliția a depistat 200 de buletine de vot pe care era aplicată ștampila „VOTAT” în dreptul Blocului „Alternativa”. Oamenii legii au constatat că buletinele au fost tipărite în baza unui contract și erau destinate respectivului bloc politic. Ion Ceban, unul dintre liderii blocului „Alternativa”, a anunțat că buletinele sunt un model, având și un marcaj de publicitate electorală pe ele și că sunt destinate doar pentru informare.

Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, care beneficiază de suportul mediatic al Moscovei, așa cum au demonstrat investigațiile jurnalistice publicate de Ziarul de Gardă și NordNews, spune că a descoperit dispozitive de supraveghere în biroul său. Furtună susține că în spatele supravegherii ar sta cei de la putere. Premierul Dorin Recean a catalogat drept „aberații” afirmațiile candidatei.

Zilele trecute, Igor Dodon a publicat un clip video, menționând că se află la Soroca, într-o livadă, și a arătat o grămadă de mere pe un câmp, menționând că acestea au fost scoase și aruncate, din motiv că „nu au ce face cu dânsele”. Ludmila Catlabuga, candidată pe lista PAS, a calificat drept minciună declarațiile lui Dodon și a declarat că merele sunt destinate procesării. Agricultorul căruia îi aparțin merele a spus că afirmațiile politicianului i-au creat probleme.

La alegerile parlamentare din 28 septembrie nu vor fi organizate exit-polluri. O singură companie, „Date Inteligente”, a depus cerere în acest sens, dar solicitarea i-a fost respinsă de Comisia Electorală Centrală, din motiv că sunt suspiciuni rezonabile privind sursele de finanțare a proiectului.

Un alt fals a apărut în mediul online, potrivit căruia alegătorii care au optat pentru votul prin corespondență ar fi recepționat buletine de vot din care lipsesc unii concurenți electorali. Comisia Electorală Centrală a dezmințit informația, pe care a calificat-o drept „o încercare de a submina încrederea cetățenilor în procesul electoral”.

În video de mai jos găsiți, pe scurt, informații despre cele mai importante evenimente de miercuri, 24 septembrie, din campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie.