S-au încheiat dezbaterile judiciare în dosarul Ciochină și Andronache: Avocații condamnaților acuză „presiuni mediatice” și cer achitarea acestora. Procurorul cere o pedeapsă mai aspră pentru unul dintre condamnați

„Presa a influențat sentința”, „adevăratul făptaș e liber”, „doi oameni nevinovați au fost condamnați” — acestea au fost principalele mesaje lansate de avocații lui Nicanor Ciochină și Ion Andronache în fața Curții de Apel Centru, unde, joi, 21 mai, s-au încheiat dezbaterile în dosarul în care Nicanor Ciochină a fost condamnat, în prima instanță, la șapte ani de închisoare pentru că l-a lovit mortal pe Mihăiță, un băiat de 14 ani, și a părăsit locul crimei.

Oleg Popov, procurorul de caz a declarat că acuzarea rămâne pe aceeași poziție în privința lui Nicanor Ciochină, dar pledează pentru casarea sentinței în cazul lui Ion Andronache, complicele lui Ciochină, numind-o „excesiv de blândă”.

„Individualizarea sentinței în cazul lui Andronache a fost făcută contrar prevederilor legale. Acesta a avut un comportament nesincer, a încercat să creeze un context favorabil pentru inculpatul Nicanor Ciochină, sub diverse forme și declarații, pe care le tot modifica. Deși apărarea acestuia a prezentat caracteristici de personalitate a acestuia de la locul de muncă, consider că tocmai profesia nobilă pe care o are nu-i permitea să se aventureze în astfel de situații. Îmi pun întrebarea — cum a lăsat el serviciul în acea zi, a lăsat pacienții și a plecat la Chișinău, la Ciochină. Solicit admiterea apelului depus de procurori, adică cea de trei ani cu executare, pentru că există probe dincolo de orice dubiu rezonabil care demonstrează implicarea acestuia în fapt săvârșită”, a declarat procurorul Popov.

Dorin Podlisnic, avocatul succesorului părții vătămate, a accentuat că susține și solicită admiterea apelului depus de către acuzare.

„Apărarea inculpaților a încercat cumva să demonstreze ceea ce invocau și în prima instanță, dar în opinia mea, nu există sorți de izbândă pentru inculpați. De fapt, este și logic, și legal și locul unde se află acum este unul binemeritat, pe potriva faptelor săvârșite și sper că instanța va admite apelul procurorului și sentința în privința inculpatului Andronache va deveni mai aspră în partea pedepsei. Ce ține de inculpatul Ciochină, nu cred că are sorți de izbândă. Nici nu poate fi vorbă de achitare. Locul acestui om este la pușcărie”, a accentuat Podlisnic.

Veronica Șișcanu, una dintre cele patru avocate ale lui Ion Andronache și-a început discursul „punând vina” în ograda presei.

„Sentința este ilegală și urmează a fi casată. Consider că presa sau influența unor factori au influențat dreptatea în cazul lui Andronache. Noi, avocații, ne simțeam ineficienți și ne temem că așa-zișii bloggeri și mass-media au stat la baza luării deciziei și a fost comod pentru a crede acuzarea și pentru percepția publică”, a precizat Șișcanu.

*Anterior, în proces, aceasta a renunțat să-i reprezinte interesele inculpatului Andronache, invocând, la fel, presiunea publică creată de către reprezentanții mass-media, dar a revenit ulterior pentru a-l apăra pe Ion Andronache.

Totodată, pentru prima dată, aceasta a admis că clientul său, Ion Andronache ar fi schimbat plăcuțele de înmatriculare ale mașinii implicate în accident, dar spune că ar fi făcut-o „din necunoaștere”.

„El a fost doar un transmitățor de informații. Da, posibil, a schimbat niște plăcuțe, care la moment ridicau niște semne de întrebare la Andronache, dar asta nu înseamnă că este vinovat”, a punctat Șișcanu.

Aceasta a accentuat că speră „doar la o decizie de achitare”.

„Noi am pledat pentru o sentință de achitare, pentru că așa este corect și așa considerăm necesar. Sigur că suntem optimiști și sperăm că măcar instanța de Apel va lua o decizie corectă și așteptăm doar o decizie de achitare”, a mai adăugat avocata lui Ion Andronache.

Avocatul lui Nicanor Ciochină și-a început discursul, care a durat aproape o oră, cu invocarea faptului „că asistăm la două tragedii”.

„Avem, pe de o parte, tragedia accidentului și de cealaltă parte — tragedia condamnării a doi oameni nevinovați”, a declarat Dumitru Buliga.

Totodată, Buliga a ținut să accentueze că „Ciochină se afla în imposibilitate și fizică și geografică pentru a comite accidentul”.

Și avocatul lui Ciochină a invocat „influența presei asupra judecătoarei și procesului”.

„Mesagerii, agenții din mass-media au creat presiune publică și au influențat sentința. Judecătoarea a fost pusă în fața alegerii — «Ori tu, ori Ciochină pe altar»”, a accentuat Buliga.

El a mai adăugat că chiar declarațiile detaliate ale lui Andronache ar demonstra nevinovăția lui Ciochină.

„Nu am nimic cu omul acesta, îl consider nevinovat ca și pe Ciochină, dar știți cum se spune «Diavolul se ascunde în detalii»”.

Tot Buliga a invocat că, de fapt, cel care l-a accidentat pe Mihăiță, ar fi în libertate.

„Mă aștept la o decizie de admitere a apelului declarat în interesul lui Nicanor Ciochină, casarea totală a primei instanțe și respectiv — achitarea lui Nicanor Ciochină, din motiv că fapta nu a fost săvârșită de acesta. Am cercetat probe foarte importante și sper că instanța de Apel va atrage atenția, căci demonstrează că Ciochină nu este implicat, și respectiv, acum făptașul stă în libertate, care urmează ulterior să fie identificat și respectiv, tras la răspundere penală pentru fapta comisă. Ciochină urmează a fi achitat și restabilit în toate drepturile sale. Cât de tare nu-mi pare rău de femeia asta și de copilul cela, nu putem să condamnăm omul ăsta la pușcărie (pe Nicanor Ciochină n.r.).

Și celălalt avocat al lui Ciochină, Radu Dumneanu a invocat că presa a exercitat presiune în acest caz.

„Presiunea publică prin mass-media perpetuează și astăzi”, a declarat Radu Dumneanu.

În replică, procurorul de caz, Oleg Popov, a menționat „că discursurile trebuie să fie făcute într-un mod responsabil”.

„Avocatul a avut un discurs emotiv în fața instanței, dar noi știm că trebuie să fie și responsabil, căci el se contrazice prin discursul său înflăcărat. Și cu referire la decizia primei instanțe, nu au văzut că aceasta să depună vreo plângere sau vreo declarație de presiune publică cu privire la acest caz”, a declarat Popov.

Prezent la ședință prin videoconferință, Nicanor Ciochină a spus că are de transmis doar „rușine pentru procuror, căci operează cu astfel de probe”.

Luni, 25 mai, Nicanor Ciochină și Ion Andronache își vor spune ultimul cuvânt.

La 27 februarie 2026, Nicanor Ciochină, fostul primar al satului Boldurești (Nisporeni), învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului, a fost condamnat, în prima instanță, la 7 ani de închisoare cu executare, în penitenciar de tip deschis. În scopul asigurării executării sentinței, judecătoarea a dispus și aplicarea măsurii arestului preventiv în privința lui Ciochină.

Ion Andronache, complicele lui Ciochină, care l-ar fi ajutat pe fostul primar de Boldurești să ascundă urmele accidentului, s-a ales și el cu o condamnare de doi ani, dar cu executarea pedepsei sub formă de închisoare pentru o perioadă de doar 6 luni, în penitenciar de tip semiînchis.

Sentința a fost pronunțată de magistrata judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, Lilia Lupașco.

Sentința a venit la doi ani și 8 zile de la tragicul accident care i-a luat viața lui Mihăiță.

Anterior, procurorii au cerut nouă ani de închisoare cu executare pentru Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului. Totodată, procurorii au solicitat trei ani de închisoare și pentru Ion Andronache, învinuit că l-a ajutat pe Ciochină să ascundă urmele crimei.