Soția procurorului general a fost angajată la o companie condusă de membrii familiei ex-judecătoarei Victoria Sanduța, vizați anterior în dosare penale. Precizările lui Alexandru Machidon

După ce în ultimii ani nu a indicat că este căsătorit sau că trăiește în concubinaj, pentru prima dată, în 2025, noul procuror general, Alexandru Machidon, a declarat veniturile unei alte persoane, dar și un copil minor. ZdG a constatat că soția șefului Procuraturii Generale a lucrat la firma unor persoane vizate în dosare penale.

În declarația de avere pentru anul 2025, procurorul general a indicat că soția lui a obținut în 2025 un salariu mai mare decât el – 450 de mii de lei de la firma „Success Games” SRL, o companie care anunță că se ocupă de „realizarea softului la comandă”.

Firma, care conform datelor publice a avut în 2024 venituri de peste 100 de milioane de lei, a fost fondată de Ion Bivol, tatăl fostei judecătoare Victoria Sanduța, și este condusă de Victor Bivol – fratele ex-magistratei plecată cu scandal din sistem după ce președinta Sandu a refuzat numirea ei până la atingerea plafonului de vârstă.

Anterior, Ion Bivol, fost primar de Băcioi, a fost găsit vinovat pentru neglijență și exces de putere. Și administratorul companiei „Success Games” SRL, Victor Bivol, a fost condamnat în România, doar că a scăpat de pedeapsă pentru că faptele s-au prescris. Acesta a fost învinuit în România, în 2013, printre altele, de aderare la un grup criminal organizat, contrafacere și punere în circulație a produselor, înșelăciune și spălare de bani prin înființarea în județele Brașov și Prahova a două fabrici clandestine de țigări, sub conducerea organizației criminale transfrontaliere „Patron”, a scris anterior portalul jurnal.md.

Datele publice arată că la aceeași companie lucrează și soția lui Victor Răciula, ofițer al Centrului Național Anticorupție (CNA) care investighează cazul mitei pentru procurori și angajați ai Poliției în valoare de 400 de mii de dolari, dosar anunțat în martie de către Procuratura Generală (PG) și CNA.

Solicitat de ZdG, Alexandru Machidon a afirmat că soția lui a fost angajată a companiei „o perioadă de timp în anul trecut”, dar că nu mai activează acolo din luna decembrie 2025. În plus, procurorul general a menționat că „nu a avut și nu are niciun raport profesional sau personal cu persoanele la care facem referire și nu există vreun conflict de interese în exercitarea funcției sale”. El a evitat să comenteze faptul că soția ofițerului CNA care investighează dosarul mitei de 400 de mii de dolari muncește în aceeași companie.

„Soția mea nu mai activează în cadrul companiei menționate. Ea a lucrat acolo o perioadă de timp în anul trecut, fapt pe care l-am indicat transparent în declarația de avere și interese personale. Activitatea profesională a soției mele în acest domeniu a început cu mult înainte de a ne cunoaște. Nu am avut și nu am niciun raport profesional sau personal cu persoanele la care faceți referire și nu există vreun conflict de interese în exercitarea funcției mele. În ceea ce privește alte persoane angajate în cadrul acelei companii, nu comentez situații care nu mă vizează și nu țin de activitatea mea profesională”, a răspuns Machidon.

Președinta Maia Sandu a semnat joi, 30 aprilie, decretul privind numirea lui Alexandru Machidon în funcția de procuror general al R. Moldova.

În februarie 2026, membrii Completului de evaluare A nu au întrunit unanimitatea necesară de voturi pentru aprobarea proiectului de raport în privința lui Machidon, preciza atunci Comisia într-un comunicat.

Machidon, care asigura interimatul funcției din luna mai 2025, a acumulat în august 2025 cel mai mare punctaj în cadrul concursului în care l-a avut concurent pe Victor Furtuna, șeful interimar al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.

Cariera lui Machidon

Alexandru Machidon și-a început cariera în cadrul sistemului procuraturii în august 2007, în calitate de specialist coordonator la Procuratura sectorului Ciocana, municipiul Chișinău.

După doar 5 luni, Machidon a fost transferat la Procuratura raionului Criuleni, acolo unde a petrecut următorii aproape 15 ani. La Criuleni, Machidon a fost în primul an procuror-interimar, iar în următorii doi ani și jumătate – procuror.

Din iulie 2011, a început să dețină funcții de conducere. Până în februarie 2012 a fost adjunctul-interimar al șefului Procuraturaturii raionului Criuleni, funcție pe care a deținut-o pentru cea mai mare parte a carierei sale, în diferite perioade. A deținut mandatul deplin de adjunct timp de circa 3 ani. Din decembrie 2014, adică după 7 ani de când a ajuns la Criuleni, Machidon a fost numit șef-interimar al Procuraturii, funcție pe care a deținut-o timp de un an și jumătate.

Deși a condus Procuratura raionului Criuleni, conform actelor consultate de ZdG, în mai 2015, Machidon a fost evaluat în vederea participării la concursul pentru funcția de procuror la Criuleni și nu a promovat „examenul” Colegiului de calificare. Astfel, în aprilie 2016, CSP a declarat nule rezultatele concursului pentru ocuparea funcției de procuror al raionului Criuleni, „deoarece niciunul dintre candidați nu a întrunit numărul de voturi necesar”, și a propus procurorului general interimar desemnarea unui alt procuror pentru exercitarea interimatului funcției de procuror al raionului Criuleni, până la suplinirea ei în condițiile legii.

Între mai 2016 și august 2022, Machidon a fost numit în funcția de adjunct al procurorului-şef al Procuraturii raionului Criuleni, asigurând pentru câteva luni și interimatul funcției de adjunct la Hîncești. Începând din 2 ianuarie 2020, la scurt timp după venirea la conducerea Procuraturii Generale a lui Alexandr Stoianoglo, Machidon a fost delegat de la Criuleni la Procuratura Anticorupție (PA), unde a activat 1 an și 10 luni.

Fiind întrebat în cadrul interviului pentru funcția de șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) despre delegarea la PA într-o „perioadă destul de agitată”, făcându-se referire la suspendarea din funcție și începerea cercetării penale a lui Viorel Morari, care condusese PA până atunci, Machidon a invocat distanța de 50 de km pe care a parcurs-o timp de 15 ani din capitală, unde locuiește, până la locul de muncă. În plus, atunci ar fi fost „un deficit de cadre la PA” și „nu puteau să ia procurori proaspăt angajați”, a indicat acuzatorul de stat. Machidon a mai menționat atunci că unul dintre motivele pentru care a acceptat să fie delegat a fost salariul de procuror anticorupție, care ar fi fost mai mare decât cel de adjunct al șefului procuraturii raionale. Totuși, delegarea s-a încheiat înainte de termen, în octombrie 2021 fiind „sistat ordinul de delegare de către conducerea Procuraturii Generale”, care se schimbase, funcția de procuror general interimar fiind preluată de Dumitru Robu.

Din august 2022, Alexandru Machidon a fost numit în funcția de procuror la Procuratura municipiului Chişinău, Oficiul Botanica. După 8 luni, acesta a fost transferat la Orhei pentru a asigura interimatul funcției de șef al Procuraturii raionale pentru alte 10 luni. În timp ce era la Oficiul Botanica, în martie 2023, Machidon nu a primit votul membrilor CSP pentru a asigura interimatul funcției de procuror-șef al Procuraturii raionului Criuleni, care i-a fost dispus prin ordinul procurorului general interimar Ion Munteanu.

În martie 2024 a revenit la Chișinău în funcția de adjunct interimar al procurorului-șef al mun. Chișinău, pe care a deținut-o puțin peste trei luni, până în luna iunie, când a fost numit adjunct interimar al procurorului-șef al PCCOCS. După alte trei luni, Machidon s-a înscris la concursul pentru funcția de șef al PCCOCS, alături de Victor Furtuna și alți doi candidați. Conform punctajului final aprobat de Comisia specială, care a organizat și desfășurat procedura de preselecție, Machidon s-a clasat pe locul trei, cu 121,4 puncte, mai puține decât Victor Furtuna, care a acumulat 134,5 puncte, și Ion Neguriță – 139,7 puncte. Machidon s-a retras din concurs înainte de etapa interviului desfășurată de CSP.

Pentru merite profesionale, în august 2018 a fost decorat cu medalia „Pentru serviciu impecabil”, clasa III, iar în ianuarie 2017 – cu insigna de piept „Eminent al Procuraturii”.