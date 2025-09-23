CEC dezminte un nou fals privind buletinele de vot prin corespondență

Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că un nou fals circulă în mediul online și care pretinde, în mod eronat, că alegătorii care au optat pentru votul prin corespondență ar fi recepționat buletine de vot din care lipsesc unii concurenți electorali, se arată în comunicatul de presă emis de CEC.

Conform sursei citate, această informație este complet falsă și reprezintă o încercare de a submina încrederea cetățenilor în procesul electoral. Modelul și textul buletinului de vot pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 a fost aprobat prin hotărârea CEC nr. 3940 din 7 septembrie curent. Buletinul de vot conține numele tuturor celor 23 de concurenți electorali înregistrați de către CEC.

CEC scrie că cele 2472 de buletine de vot destinate votului prin corespondență au fost tipărite în condiții de transparență deplină și cu respectarea prevederilor legale, în strictă conformitate cu caracteristicile stabilite prin hotărârea Comisiei. Orice informație contrară este menită să inducă în eroare alegătorii.