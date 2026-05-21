Un jurnalist rus, în delegația R. Moldova la Eurovision 2026

Artur Gasparyan, un jurnalist rus „cunoscut în comunitatea internațională Eurovision” a făcut parte din delegația R. Moldova în 2026. Nu este prima oară când Gasparyan, „un vechi prieten” de-ai lui Serghei Orlov, unul dintre producătorii muzicali implicați timp de mai mulți ani în selecția națională a Eurovision, face parte din delegația Moldovei – s-a mai întâmplat chiar în primul an de invazie la scară largă în Ucraina, când F. Rusă a și fost exclusă din competiția muzicală, dar și în 2023.

Gasparyan a fost acreditat de Uniunea Europeană de Radio și Televiziune (EBU) doar după acceptul delegației naționale a Moldovei. Totuși, Vlad Țurcanu, șeful companiei publice „Teleradio-Moldova” (TRM) care și-a anunțat demisia, tot el – membru al delegației, a menționat că nu cunoaște numele lui Artur Gasparyan și, cu atât mai mult, dacă a făcut parte din delegația R. Moldova.

Artur Gasparyan este unul dintre cei mai cunoscuți comentatori ruși ai Eurovisionului, jurnalist la „Moskovski Komsomoleț” și prezent constant în presa rusă ca „expert Eurovision”. El nu apare oficial în structurile „Teleradio-Moldova” sau ale delegației Moldovei, dar apare frecvent în ecosistemul mediatic rusesc care a promovat artiștii Moldovei la Eurovision.

Într-un răspuns pentru ZdG, Veronica Cojocaru, angajată în 2025 la TRM, care a îndeplinit funcția de șefă a delegației R. Moldova la Eurovision, ne-a comunicat că „Artur Gasparyan este un jurnalist acreditat Eurovision de peste 20 de ani, cunoscut în comunitatea internațională Eurovision și prezent constant la competiție din partea diferitor platforme media internaționale”.

Gasparyan a făcut parte din delegația R. Moldova la Eurovision pentru prima dată în 2022, anul în care F. Rusă a invadat Ucraina, motiv pentru care a și fost exclusă din competiția muzicală. Un an mai târziu, Gasparyan a primit o nouă acreditare pentru a face parte din delegația R. Moldova.

Declarat jurnalist la un portal „despre turism”, nu a publicat niciun articol despre Eurovision 2026 pe site-ul web

Și în 2026, Gasparyan a făcut parte din delegația R. Moldova la Eurovision. Potrivit aceluiași răspuns oferit Ziarului de Gardă de Veronica Cojocaru, Gasparyan a fost acredit în calitate de cetățean și jurnalist armean al portalului cometoarmenia.am, care se prezintă a fi „despre turism și nu doar”. Pe portal însă nu a fost publicată nicio știre despre Eurovision 2026, iar ultimele articole care s-ar plia pe domeniul muzical datează din 2020.

Totodată, deși Gasparyan este prezentat drept cetățean al Armeniei în răspunsul șefei delegației Moldovei la Eurovision, pe pagina de Facebook a jurnalistului, acesta indică faptul că locuiește la Moscova, tot de acolo publicând mai multe postări, inclusiv recent. Totodată, la începutul invaziei F. Ruse în Ucraina, a scris mai multe postări în susținerea Ucrainei.

Gasparyan este un „vechi prieten” de-ai lui Serghei Orlov, unul dintre producătorii muzicali implicați timp de mai mulți ani în selecția națională a Eurovision, inclusiv în anii în care jurnalistul rus, numit „expert Eurovision”, a făcut parte din delegația R. Moldova. Totuși, Orlov nu a vrut să răspundă la alte întrebări cu referire la Eurovision sau Gasparyan, motivând că este angajat al TRM până la 31 mai 2026 și că doar după eliberarea sa va putea oferi mai multe detalii, limitându-se la a ne spune că Gasparyan este un vechi prieten și că se implică în activități legate de Eurovision de foarte mulți ani.

În perioada aflării sale la Viena, locul unde s-a desfășurat Eurovision 2026, Gasparyan a făcut postări despre reprezentanții Greciei, căreia R. Moldova i-a oferit 8 puncte, primind în schimb 3 puncte, sau ai Bulgariei, căreia R. Moldova i-a oferit 7 puncte, primind în schimb 5 puncte.

Gasparyan promova „echipa lui Kirkorov” care merge la Eurovision din partea Moldovei

În anii 2018, 2020 și 2021, Filip Kirkorov a fost extrem de implicat în proiectele Eurovision ale Moldovei. Este vorba despre trupa DoReDos, care a reprezentat R. Moldova la Eurovision în 2018, plasându-se pe poziția a 10-a în finala internațională, și despre interpreta Natalia Gordinko, aleasă să reprezinte R. Moldova la Eurovision în 2020, an în care competiția nu s-a mai desfășurat din cauza pandemiei de Covid 19, și care a mers sub drapelul țării noastre la competiția din 2021, obținând locul 13 în marea finală.

Presa rusă vorbea explicit despre „echipa lui Kirkorov” care merge la Eurovision din partea Moldovei.

Artur Gasparyan era unul dintre comentatorii care promovau și analizau aceste proiecte în media rusă. De exemplu, într-un interviu pentru NSN, Gasparyan comenta strategia lui Kirkorov la Eurovision și faptul că acesta „reprezintă Moldova” prin Natalia Gordienko.

Gasparyan apare în preajma interpretului Filip Kirkorov în mai multe fotografii.

Delegația Moldovei la Eurovision 2026

Potrivit răspunsului oferit de șefa delegației Moldovei la Eurovision, din echipa Moldovei au făcut parte 25 de persoane, după cum urmează:



Administrativ: 1)Vlad Țurcanu, director general Teleradio-Moldova; 2) Veronica Cojocaru, angajată Teleradio-Moldova, șefa delegației; 3) Francisca Businschi, asistent șef de delegație; 4) Eric Lehmann, cetățean al Luxemburgului, șef media; 5) Serghei Orlov, asistent șef media; 6) Roman Burlaca, management artist; 7) Iurie Vasîlîc – staff artist; 8) Otilia Lozovanu-Culea – staff Teleradio-Moldova; 8) Liubovi Sandul – staff Teleradio-Moldova.

De asemenea, din delegație au făcut parte doi câștigători din partea partenerului general – o bancă comercială din R. Moldova, și un medic foniatru.

Artiști: 1)Vlad Sabajuc; 2) Aliona Moon; 3) Lana Carauș; 4)Daniel Nistrean; 5) Vlad Nebunu; 6) Evghenii Rasenco.

Totodată, în delegație au fost incluse și șase persoane, reprezentante mass-media, după cum urmează:

Lina-Maria Țurcan – jurnalistă Teleradio-Moldova; Grigore Rață – cameraman Teleradio-Moldova; Elena Bostanaru – SMM, staff artist; Andrei Roizman, cetățean al Luxemburgului – presa specializată în domeniul

Eurovision, așa cum notează șefa delegației; Artur Gasparyan, cetățean al Armeniei, editor în departamentul muzical „Come

to Armenia”- www.cometoarmenia.am – presa specializată în domeniul

Eurovision, așa cum notează șefa delegației; Alexei Marciuc, portalul www.noi.md – presa națională, așa cum notează șefa delegației.

Veronica Cojocaru a ținut să precizeze pentru ZdG că „acreditările pentru reprezentanții mass-media sunt oferite în baza solicitărilor venite din partea jurnaliștilor sau a instituțiilor/platformelor pe care aceștia le reprezintă. Procesul de acreditare în cadrul Eurovision Song Contest este unul complex, riguros și desfășurat în mai multe etape de verificare. În prima etapă, solicitarea este analizată și aprobată de către șeful delegației naționale. Ulterior, aceasta este examinată și validată de către Uniunea Europeană de Radio și Televiziune (EBU), iar în etapa finală, persoana este supusă unui proces suplimentar de verificare și aprobare de către comisia specializată de vetting. Doar după parcurgerea tuturor acestor etape și obținerea tuturor aprobărilor necesare, solicitantului îi este emisă acreditarea fizică oficială, care se ridică sub semnătură”.

Țurcanu declară că nu-l cunoaște pe Gasparyan

Pe 18 mai, la două zile după finala Eurovision, în contextul în care punctajul oferit de juriul din R. Moldova a creat nemulțumiri în rândul publicului, directorul general al companiei „Teleradio Moldova”, Vlad Țurcanu, și-a anunțat demisia.

În cadrul aceleiași conferințe de presă, ZdG l-a întrebat pe Țurcanu dacă îl cunoaște pe Gasparyan. Șeful TRM ne-a spus că nu îi este cunoscut acest nume și, cu atât mai mult, nu cunoaște dacă acesta a făcut parte din delegația R. Moldova la Eurovision.