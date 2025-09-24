Dorin Recean s-a adresat lui Dodon, Ceban, Tkaciuk și Vlah: disociați-vă de gruparea criminală, de cumpărarea de voturi, de influența malignă a Kremlinului. Măcar în ultimul ceas

Astăzi, 24 septembrie, prim-ministrul Dorin Recean susține o conferința de presă „cu privire la pregătirea statului Republica Moldova împotriva imixtiunilor Rusiei la alegerile parlamentare din 28 septembrie”.

Știrea se actualizează…

UPDATE 12:18 „În calitate de prim-ministru fac un apel către concurenții electorali. Dodon, Ceban, Tkaciuk, Vlah, dar și alții ieșiți acum public și condamnați, disociați-vă de gruparea criminală, de cumpărarea de voturi, de influența malignă a Kremlinului. Măcar în ultimul ceas. În caz contrar, voi confirmați că sunteți beneficiarii direcți ai corupției electorale de Kremlin prin Șor”, a declarat Recean.

UPDATE 12:15 „Dragi cetățeni, aceasta nu este o luptă electorală obișnuită. Este un asediu asupra țării noastre. Vin cu un îndemn către toți moldovenii de acasă, din țările europene și nu numai. Nu putem schimba ce face Rusia, dar putem schimba ce facem noi ca popor – să transformăm îngrijorarea în mobilizare și acțiuni chibzuite. Să ripostăm prin a le împiedica schemele. Dacă vedeți o provocare la secția de vot sau în sat, dacă știți despre un caz de vânzare a votului, sesizați poliția. Dacă se întrerupe lumina, de exemplu, dacă se întrerupe procesul de vot, dacă ei vor face alarme false cu bombă, așa cum au mai făcut, nu intrăm în panică. Ascultăm autoritățile și continuăm să votăm cinstit. Voi aveți puterea. Statul este alături de voi și voi trebuie să fiți alături de stat”, a spus Dorin Recean.

UPDATE 12:08 Metoda a patra – intoxificarea informațională masivă. Ei crează zilnic conturi și pagini false, fabrică videouri, scrisori, mesaje. Vedem o avalanșă propagandistică fără precedent pentru R. Moldova. Doar în ultimele două luni au fost eliminate de pe TikTok peste 100 de mii de conturi false și peste 250 de mii de conturi spam. Toate făceau parte din atacul informațional asupra Moldovei. Am văzut și investigații jurnalistice cum sunt recrutați oamenii și instruiți ce să scrie, cum să scrie, când să scrie, despre cine să scrie, ce cuvinte exact și ce mesaje să pună pe rețele. Mii și mii de conturi care comentează la comandă. Îi vedem în comentarii, vedem aceleași texte care vor să ne inducă în neîncredere și ură. O să dau un exemplu de instrucțiune pentru postacii plătiți care a fost deconspirat într-o investigație jurnalistică, citez: «Până la alegeri a rămas o lună, de aceea eu vreau să vă rog să vă implicați la maximum în proces. Acum va fi politică anti-PAS. Foarte mult conținut împotriva PAS. Vom avea mult de lucru, activitatea va fi interesantă și totul va fi plătit»”, a menționat Recean.

UPDATE 11:56 „Accentuez un lucru important. De mai multă vreme serviciile rusești au scopul să spargă sistemul nostru cibernetic guvernamental pentru a face scurgeri de date, a induce haos sau pentru a utiliza informația împotriva statului și cetățenilor. Ne pregătim pentru orice scenariu, dar pentru situațiile în care vor exista anumite incidente, vă rugăm să urmăriți anunțurile noastre pe paginile noastre oficiale. Ei pot încerca să stingă lumina, să organizeze alerte false cu bombă, să atace cibernetic sistemul informațional legat de alegeri pentru a pune sub presiune instituțiile. Orice scenariu care îl vor pune în aplicare, CEC are toate instrumentele de protejare a votului. CEC a accentuat recent că rezultatele alegerilor sunt cele validate de Curtea Constituțională în baza proceselor-verbale scrise. Accentuez că digitalizarea sistemului se face pentru ca cetățenii să poată urmări în direct procesul, dar nu pentru validarea datelor”, a precizat prim-ministrul.

UPDATE 11:51 „Metoda a treia – atacurile cibernetice. Știu că pentru majoritatea cetățenilor aceasta pare departe de preocupările cotidiene, însă atacurile de acest gen lovesc în infrastructura critică guvernamentală. De ce ei fac asta? Pentru a crea panică. Pentru a crea haos. Pentru a denatura informațiile care ajung în public. Pe lângă aceasta, ei clonează paginile web, sparg conturile personale sau de serviciu, fură identitatea cetățenilor, distribuie informații false cu viruși. În 2025 au fost identificate și contracarate peste 1000 de atacuri cibernetice asupra infrastructurii critice guvernamentale. Atacurile au fost diferite și ele continuă asupra sistemului de trecere a frontierei, asupra sistemului aeroportuar, asupra sistemului de plăți, a semnăturii digitale, asupra sistemelor de comunicații. Scopul final este panica generalizată și neîncrederea că statul funcționează”, a spus Recean.

UPDATE 11:43 „Din 1 august, în doar două luni, Poliția a realizat peste 600 de percheziții, 273 pentru corupere electorală și 310 pentru tentative de destabilizare. Vedem că unele partide finanțate de Federația Rusă pregătesc formula de corupere electorală numită «Carusel». Cum funcționează ea concret? Persoana intră în secția de vot cu un buletin imitat, fals, pune ștampila pe buletinul distribuit de biroul electoral și pune ștampila pe concurentul electoral care este plătit. Pune în urnă buletinul de vot fals, iar buletinul de vot cu ștampila pe actorul electoral respectiv îl transmite următorului votant, care, la fel, este plătit pentru a distrage atenția și pentru a frauda votul. Solicit tuturor membrilor secțiilor de votare, observatorilor, să vegheze și să intervină conform procedurilor. Rog și îndemn alegătorii să raporteze aceste cazuri birourilor electorale în care observați încălcare”, a declarat prim-ministrul.

UPDATE 11:36 „Metoda a doua: plan infracțional de corupere a alegătorilor pus la cale de rețeaua criminală Șor. Rusia cheltuie sute de milioane de euro pentru a cumpăra voturi în alegerile din 28 septembrie, dar statul nostru nu va admite ca furtul de voturi să devină o lovitură de stat electoral. CNA analizează 2500 de acțiuni de urmărire penală. Zeci de persoane au fost reținute, iar cei care organizează cumpărarea de voturi vor fi pedepsiți cu închisoare. Sunt probe, inclusiv interceptări care demonstrează că cumpărarea voturilor este finanțată de Federația Rusă. Instrumentul este gruparea criminală Șor, iar beneficiarii sunt mai mulți concurenți electorali”, a menționat Dorin Recean.

UPDATE 11:32 „Persoanele reținute au fost antrenate cum să utilizeze arma de foc, cum să rupă cordonul poliției. În urma perchezițiilor am văzut cu toții cum au fost găsite arme, bastoane, corturi, zeci de mii de euro, haine de camuflaj și grenade. Urmărirea penală a stabilit legătura a acestora cu serviciile rusești, dar și cu partide din R. Moldova. De asemenea, Rusia încearcă să recruteze resursele așa numitului MGB din regiunea transnistreană pentru acțiuni de vandalism, incendiere, destabilizare, aici la noi, pe malul drept”, a spus prim-ministrul.

UPDATE 11:27 „Cunoaștem schemele Kremlinului, instituțiile statului le combat permanent, una câte una. În 2023, la fel ca și în 2024 prin votul cinstit al cetățenilor am oprit această tentativă de capturare a R. Moldova. În aceste alegeri se întâmplă lucruri și mai grave. Eșecul Kremlinului de anul trecut l-a determinat să cheltuie și mai mulți bani, să implice și mai mulți oameni și să influențeze și mai mult alegerile noastre, să le saboteze. Metodele lor devin tot mai radicale. O să enumăr câteva din ele. Metoda 1 – implicarea membrilor grupărilor criminale pentru pregătirea dezordinelor în masă. Ele se pregătesc de mai mult timp, noi le deconspirăm și contracarăm aceste acțiuni ilegale. Luni, am văzut cum SIS, IGP și PCCOCS au informat despre reținerea a peste 70 de persoane. Tineri între 19 și 40 de ani au fost duși la antrenamente în Serbia. Au fost coordonați de serviciile speciale ruse, așa numitul GRU și au fost învățați cum să producă violență”, a menționat Recean.

UPDATE 11:19 „R. Moldova este în campanie electorală, la fel și Federația Rusă este în campanie electorală. Doar că noi facem campanie la noi în țară, iar Rusia vrea să facă campanie electorală aici și scopul ei este să preia puterea la Chișinău, încălcând voința suverană a moldovenilor. Dragi cetățeni, știu că presiunea devine tot mai mare. Probele, tot mai multe, despre acțiunile subversive ale Rusiei cresc îngrijorarea în societate. Vă asigur de un lucru, statul R. Moldova rezistă. Nu doar rezistăm, ci și ripostăm și vom împiedica planul rusesc de ocupație”, a declarat Dorin Recean.



