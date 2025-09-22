NORDNEWS Cinci luni sub acoperire / Rețeaua Moscovei, acțiuni conspirative, bani, propagandă și manipulare electorală

În această duminică, alegătorii vor decide componența Parlamentului. Scrutinul este unul crucial nu doar pentru viitorul nostru, ci și pentru interesele Rusiei în R. Moldova, așa că Moscova depune eforturi uriașe pentru a înclina balanța în favoarea sa. Echipa NordNews s-a infiltrat în una dintre multiplele rețele de influență, create prin intermediul ONG-ului „Evrazia”, controlat de condamnatul fugar Ilan Șor.

Timp de cinci luni, jurnaliștii NordNews au lucrat „cot la cot” cu oameni trimiși de Moscova, au intrat în cercul lor de încredere și au ajuns chiar să „presteze” servicii în interesul Partidului „Moldova Mare” și a Blocurilor „Alternativa” și „Patriotic”. Totul pentru a arăta cum încearcă Rusia să vă dicteze în dreptul cui trebuie să puneți ștampila pe 28 septembrie.

„Stimați participanți ai programului „LIDERII EVRAZIEI”, mă bucur să vă adresez propunerea de a participa într-un nou proiect educațional. Pe cei interesați de dezvoltare în domeniul procesului electoral îi rog să-mi scrie în privat. Ne va face plăcere să colaborăm.”

Un astfel de mesaj a apărut în luna mai a anului curent în unul dintre chat-urile Telegram pentru tinerii care participau la programul organizat și finanțat de ONG-ul „Evrazia”, în cadrul căruia s-a format nucleul activiștilor proruși din R. Moldova.

Pentru a te alătura cursului de instruire, era suficient să completezi un mic chestionar și să spui pe scurt câteva lucruri despre tine. Jurnaliștii au primit acces chiar în aceeași zi. Astfel, pe 29 mai, Olga, administratorul NordNews, împreună cu alți participanți, a devenit parte a unui amplu program internațional intitulat „Hackathonul tehnologiilor electorale.”

Programul de instruire online a durat o lună și a vizat tineri cu vârste între 18 și 35 de ani, în principal din Republica Moldova. Webinarele s-au desfășurat de două ori pe săptămână, iar organizatorii și participanții urmau să se vadă față-n față abia la sfârșitul programului.

Unul dintre coordonatorii-cheie ai proiectului este Anna Denisenko. Sursele NordNews indică faptul că, anterior, ea a organizat programul „LIDERII EVRAZIEI” și anume ea a trimis în chatul comun invitația de a participa la „Hackathon”.

Foto: NordNews

Denisenko este cunoscută drept director general al ONG-ului „Centrul Noilor Politici pentru Tineret” din Rusia. De-a lungul carierei sale, ea a fost puternic implicată în mediul politic rusesc. În perioada 2008-2011, ea a activat în calitate de asistent al primului adjunct al președintelui Comitetului pentru Tineret din Duma de Stat, Serghei Belokonev. Vom reveni ulterior la Belokonev, în prezent responsabil pentru operațiunile în Moldova ale ONG-ului „Evrazia”.

Un alt coordonator a încercat să rămână anonim, folosind aliasul „Dumitru Cantemir”, însă nu i-a reușit. Acesta s-a dat de gol într-un mod caraghios: și-a pus o poză cu spatele, pe care a publicat-o și pe alte profiluri de pe rețelele de socializare. Astfel jurnaliștii NordNews au reușit să-i afle numele: Dmitri Baranovski.

Conform datelor deschise, este absolvent al Facultății de Științe Politice a Universității de Stat din Moscova (MGU). În 2016 a candidat la Duma de Stat a Federației Ruse din partea Partidului Ecologist. În prezent, spune că este „art-dealer și iubitor de artă”, camuflând, însă, un alt rol: Baranovski a fost coordonator al platformei civice „Pentru alegeri cinstite” în Moldova anul trecut.

Această informație a fost confirmată pentru NordNews de o sursă, care a avut contact direct cu el în vara lui 2024.

Printre organizatori au fost și persoane pe care jurnaliștii NordNews nu au reușit să le identifice, figurând în investigație doar sub nume virtuale: „ADAM P”, „Marina Pogodina”, „Alina” și alții.

Să trecem la cei care au jucat rolul „experților”. Aproape toți fac parte din rețeaua rusească de polit-tehnologi, legați de Asociația Rusă a Consultanților Politici (RAPK), „Școala Superioară de Economie”, Academia Rusă de Economie Națională și Administrație Publică pe lângă Președintele Federației Ruse (RANEPA) și alte structuri de stat.

Așadar, nu e vorba de o listă întâmplătoare de traineri, ci de o rețea structurată de polit-tehnologi ruși cu experiență în campanii, agitație și lucru cu psihologia maselor. Menționăm că identitatea unor coordonatori și experți nu a putut fi stabilită: nu apar în spațiul mediatic și își ascund atent informațiile despre ei.

Aceștia au fost cei care, timp de o lună, au îndoctrinat tinerii participanți ai programului, începând cu teme „soft”, precum lecții despre leadership și creativitate, apoi crescând, pas cu pas, nivelul cu discursuri despre tehnologii de agitație ascunsă, manipulare a opiniei publice și mobilizare în scopuri politice concrete.

Investigația integrală poate fi citită aici.