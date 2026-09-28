VIDEO Protest la sediul ANRE, pe fondul majorării tarifelor la gazele naturale și la energia termică

Zeci de cetățeni s-au adunat în fața sediului Agenției Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), luni, 28 septembrie, pentru a protesta împotriva majorării tarifelor la gaz și la energia termică. La manifestație au fost prezenți și reprezentanții Mișcării Alternativa Națională (MAN), ai Partidului Socialiștilor (PSRM), ai formațiunii „Partidul Nostru”, ai Partidului Social Democrat European (PSDE) și, de asemenea, ai Partidului „Democrația Acasă”.

În timp ce protestatarii scandau cu pancarte în fața Agenției, ANRE a aprobat majorări la tariful la gaze și energia termică.

La sediul ANRE, pe pancartele participanților la protest a fost scris: „Poporul nu mai poate achita facturile verișoarelor”; „Jos PAS”; „Ei se jură că nu fură, gazu-i scump peste măsură” și altele.

„Suntem aproape 500 de persoane, membri și susținători ai MAN, care ne-am mobilizat pentru a protesta împotriva scumpirilor pe care ni le impune guvernarea. Mergem în fața ANRE pentru a cere să nu sărăcească oamenii”, a scris Ion Ceban pe rețele înainte de protest.

Partidul Socialiștilor, partidul Nostru, partidul Democrația Acasă și partidul Social Democrat European și-au anunțat anterior intenția de a participa la protestul din fața sediului ANRE.

ZdG a solicitat o reacție din partea PAS:

„Înțelegem îngrijorarea oamenilor în legătură cu șocul energetic global. Cu această situație se confruntă foarte multe țări, este o adevărată criză energetică, iar impactul asupra unei țări mici și fără surse proprii de gaze este și mai mare. Nu putem controla șocurile pieței, dar ce putem face este să venim cu compensații pentru cei mai vulnerabili, să continuăm să investim în securitatea noastră energetică și să fim onești cu oamenii despre ceea ce se întâmplă la nivel global.

Ceea ce nu vom face este să venim cu „soluții” populiste imposibile, așa cum o face opoziția, cea care ani de zile a fost la conducerea țării și nu s-a asigurat să construiască infrastructură care să atenueze șocurile energetice asupra țării noastre. Soluția noastră este clară, a lor este inexistentă”, a comentat purtătoarea de cuvânt a PAS, Adriana Vlah.

Reacția ANRE

La scurt timp după începerea protestului, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a venit cu o reacție:

„Subiectul prețurilor la gazelor naturale a fost discutat în mai multe formate publice, inclusiv în cadrul audierilor organizate pe platforma Parlamentului, la care au participat reprezentanți ai ANRE și ai altor instituții implicate. De asemenea, ANRE a oferit explicații și a purtat discuții cu reprezentanți ai partidelor politice, inclusiv ai opoziției, precum și cu experți, reprezentanți ai societății civile, mass-media și alte persoane interesate.

Prin urmare, deciziile nu sunt luate în afara unui proces public sau fără posibilitatea de a fi examinate și discutate. Calculele care au stau la baza deciziilor sunt puse la dispoziția publicului, iar procesul decizional se desfășoară în cadrul legal și în baza metodologiilor aprobate.

ANRE respectă dreptul cetățenilor de a protesta și de a-și exprima nemulțumirea. În același timp, Agenția consideră necesar ca dezbaterea publică să se bazeze pe informații complete privind responsabilitățile fiecărei instituții și mecanismul prin care se formează prețul la gaze”.

Tarife noi la gaze naturale și energie termică

ANRE a aprobat luni, 28 septembrie, un tarif de 26,14 lei pentru un metru cub de gaz, cu TVA (sau 24,20 lei fără TVA), față de cel cerut de Energocom de 26,25 lei/m³. Noile prețuri reglementate vor intra în vigoare la 1 octombrie 2026.

Energocom își justifică solicitarea prin creșterea costurilor de procurare a gazelor naturale. Potrivit companiei, de la ultima cerere de ajustare a prețurilor, depusă la 15 iulie 2026, piața europeană a gazelor a înregistrat o creștere de 42,15%.

ANRE a mai aprobat și majorarea tarifelor la energia termică. Astfel, a fost stabilit un tarif de 3277 de lei pentru o gigacalorie pentru consumatorii Termoelectrica și 3374 de lei pentru o gigacalorie pentru energia furnizată de CET-Nord. Noile prețuri vor intra în vigoare la 1 octombrie 2026.