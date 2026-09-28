ANRE a aprobat noile tarife la energia termică livrată consumatorilor de către Termoelectrica și CET-Nord

ANRE a aprobat majorarea tarifelor la energia termică. Astfel, a fost stabilit un tarif de 3277 de lei pentru o gigacalorie pentru consumatorii Termoelectrica și 3374 de lei pentru o gigacalorie pentru energia furnizată de CET-Nord. Noile prețuri vor intra în vigoare la 1 octombrie 2026.

În prezent, consumatorii Termoelectrica plătesc un tarif de 2020 de lei pentru o gigacalorie. Din 1 octombrie, prețul va fi majorat cu aproximativ 62%, ajungând la 3277 de lei.

Locuitorii din Bălți au achitat până acum 2201 lei, iar din luna octombrie prețul se majorează cu 53%, ajungând până la 3374 de lei.

„Ajustarea a fost determinată, în principal, de majorarea semnificativă a costurilor de procurare a gazelor naturale, care reprezintă componenta principală a costurilor de producere a energiei electrice și termice. Cheltuielile pentru gazele naturale constituie peste 80 % din costul total de producere a energiei electrice și termice în cazul centralelor de termoficare urbane. Necesitatea ajustării a fost determinată și de aprobarea noilor prețuri reglementate pentru furnizarea gazelor naturale anumitor categorii de consumatori finali, modificarea programelor de producere, schimbarea prețurilor reglementate pentru energia electrică, includerea investițiilor aprobate în scopuri tarifare, actualizarea cheltuielilor de bază și a indicatorilor macroeconomici, precum și de recalcularea componentei de corectare a venitului reglementat”, conform ANRE.

Noile prețuri și tarife aprobate de ANRE sunt:

S.A. „Termoelectrica”

– prețul pentru energia electrică produsă: 4,62 lei/kWh;

– tariful pentru energia termică livrată consumatorilor: 3 277 lei/Gcal, echivalentul a 2,82 lei/kWh.

– prețul pentru energia electrică produsă: 4,62 lei/kWh; – tariful pentru energia termică livrată consumatorilor: 3 277 lei/Gcal, echivalentul a 2,82 lei/kWh. S.A. „CET-Nord”

– prețul pentru energia electrică produsă: 5,07 lei/kWh;

– tariful pentru energia termică livrată consumatorilor: 3 374 lei/Gcal, echivalentul a 2,90 lei/kWh.

– prețul pentru energia electrică produsă: 5,07 lei/kWh; – tariful pentru energia termică livrată consumatorilor: 3 374 lei/Gcal, echivalentul a 2,90 lei/kWh. S.A. „Apă-Canal Chișinău”

– tariful pentru energia termică livrată consumatorilor: 2 957 lei/Gcal, echivalentul a 2,54 lei/kWh;

– tariful pentru apa de adaos livrată consumatorilor: 694 lei/m³.

– tariful pentru energia termică livrată consumatorilor: 2 957 lei/Gcal, echivalentul a 2,54 lei/kWh; – tariful pentru apa de adaos livrată consumatorilor: 694 lei/m³. Î.M. „Rețelelor și Centralelor Termice Comrat”

– tariful pentru energia termică livrată consumatorilor: 4 393 lei/Gcal, echivalentul a 3,78 lei/kWh.

– tariful pentru energia termică livrată consumatorilor: 4 393 lei/Gcal, echivalentul a 3,78 lei/kWh. S.A. „Comgaz-Plus”

– tariful pentru energia termică livrată consumatorilor: 3 835 lei/Gcal, echivalentul a 3,30 lei/kWh.

– tariful pentru energia termică livrată consumatorilor: 3 835 lei/Gcal, echivalentul a 3,30 lei/kWh. Î.M. „Servicii Comunale Glodeni”

– tariful pentru energia termică livrată consumatorilor: 4 322 lei/Gcal, echivalentul a 3,72 lei/kWh.

– tariful pentru energia termică livrată consumatorilor: 4 322 lei/Gcal, echivalentul a 3,72 lei/kWh. Î.M. „Antermo”

– tariful pentru energia termică livrată consumatorilor: 3 544 lei/Gcal, echivalentul a 3,05 lei/kWh.

În ședința din 28 septembrie, ANRE a aprobat noi tarife pentru gazele naturale. Astfel, a fost stabilit un tarif de 26,14 lei pentru un metru cub de gaz, cu TVA (sau 24,20 lei fără TVA).