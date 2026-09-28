Un bărbat din raionul Orhei s-ar fi împușcat la domiciliul soției. Cei doi se aflau în proces de divorț

O femeie dintr-o localitate din raionul Orhei a sesizat Poliția după ce și-a găsit soțul, în vârstă de 30 de ani, în stare de inconștiență, potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP).

La fața locului s-au deplasat polițiștii și grupa operativă pentru documentarea cazului și stabilirea tuturor circumstanțelor, comunică IGP.

„Din informațiile preliminare, bărbatul s-ar fi prezentat la domiciliul soției, iar ulterior și-ar fi provocat o plagă prin împușcare. Acesta era deținător legal de armă. Totodată, din datele preliminare, între cei doi existau neînțelegeri familiale, fiind în proces de divorț”, potrivit Poliției.

Polițiștii anunță că vor continua cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului.