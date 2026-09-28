Președintele Serbiei, Aleksandr Vucic, demisionează înaintea alegerilor parlamentare din octombrie

Președintele populist al Serbiei, Aleksandr Vucic, și-a anunțat demisia pe 27 septembrie, încheind al doilea și ultimul său mandat de cinci ani și deschizând calea pentru alegeri prezidențiale anticipate, conform Reuters.

Demisia lui Vucic, cu șapte luni înainte de încheierea mandatului său, vine în contextul campaniei pentru alegerile parlamentare anticipate din Serbia din 25 octombrie și îi permite să fie numit prim-ministru dacă Partidul Progresist Sârb (SNS) al său formează noul guvern.

El declarase la sfârșitul lunii iunie că intenționează să demisioneze și că Serbia va organiza alegeri parlamentare și prezidențiale anticipate.

Grupurile pentru drepturile omului l-au acuzat pe Vucic și aliații săi de o guvernare din ce în ce mai autoritară, protestatarii antiguvernamentali declarând că au fost bătuți de poliție și reținuți pe nedrept. Autoritățile au negat aceste acuzații.

Duminică, sute de susținători ai lui Vucic l-au aclamat în fața clădirii Președinției din centrul orașului Belgrad.

„Aceasta este ultima seară pentru mine în această clădire”, a declarat el mulțimii care flutura steaguri cu câteva minute înainte de a demisiona. „V-am slujit cu credință pe dumneavoastră și patria mea, Serbia,… Sunt mândru de ceea ce am realizat împreună”, a spus el.

Conform constituției Serbiei, președinta Parlamentului aflată în funcție, Ana Brnabic, va ocupa funcția de președinte interimar până la alegerea unui nou președinte. Alegerile prezidențiale trebuie finalizate în termen de 90 de zile, campania durând între 30 și 60 de zile.

„Până la sfârșitul lunii decembrie… vom avea primul tur al alegerilor prezidențiale”, a spus Vucic.

Alegerile parlamentare anticipate de luna viitoare vor pune SNS-ul lui Vucic și aliații săi împotriva „Students Win”, o mișcare anticorupție condusă de studenți, și a Serbiei Europene, o alianță de partide de opoziție pro-occidentale. Students Win, Serbia Europeană și alte partide nu și-au nominalizat încă candidații la președinție.

Aleksandr Vucic, în vârstă de 56 de ani, a dominat politica sârbă de mai bine de un deceniu. A fost un naționalist de linie dură și ministru al informațiilor în epoca regretatului Slobodan Miloșevici și în războaiele din anii 1990, iar ulterior a ocupat funcția de viceprim-ministru între 2012 și 2014 și prim-ministru între 2014 și 2017.