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Termometrele vor indica maxime de până la +23 de grade luni

Imagine-simbol. Sursa foto: Serviciul Hidrometeorologic de Stat din R. Moldova/ Facebook

Pentru luni, 28 septembrie, meteorologii prognozează maxime de până la 23 de grade Celsius.

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Potrivit datelor publicate de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM), în centrul R. Moldova temperaturile vor urca până la 21 de grade Celsius, cerul fiind variabil.

În nordul țării, maximele vor atinge 19 de grade Celsius, în timp ce în sud valorile termice vor ajunge până la 23 de grade Celsius.

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