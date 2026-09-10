Dosarul „coruperea deputaților”, deschis în 2014, de aproape 5 ani la Curtea de Apel, fără soluție definitivă. Explicațiile instanței și ale procuraturii

Dosarul penal în care fostul polițist Vitalie Burlacu și complicea sa, Irina Baglai, sunt inculpați pentru coruperea unor deputați din Parlamentul R. Moldova în 2014 se află de aproape cinci ani la Curtea de Apel Centru și de peste 12 ani în instanță, fără a avea o soluție definitivă.

Ultima decizie judecătorească în acest dosar datează din aprilie 2021, când Curtea Supremă de Justiție a casat decizia prin care cei doi fuseseră achitați și a dispus rejudecarea cauzei într-un alt complet de judecată. De atunci, examinarea dosarului a fost amânată și întreruptă de mai multe ori.

Potrivit portalului instanțelor de judecată, prima ședință în cadrul rejudecării, programată la Curtea de Apel (CA) Centru pentru 18 octombrie 2021, nu a avut loc, fiind stabilită o nouă ședință pentru 31 ianuarie 2022. Ulterior, examinarea cauzei a continuat cu ședințe amânate și întrerupte.

Datele publice arată că în ultimii cinci ani, cauza penală a fost amânată din mai multe motive. Printre acestea se numără imposibilitatea formării completului de judecată, redistribuirea dosarului unui alt judecător, concediul medical al judecătorului raportor, dar și solicitările formulate de către apărare sau unul dintre inculpați.

La 17 martie 2025, ședința a fost amânată pentru 12 mai 2025 la solicitarea apărătorilor. La 12 mai, ședința a fost amânată pentru 21 iulie 2025 la solicitarea unui inculpat. La 21 iulie, ședința nu a avut loc, dosarul fiind redistribuit altui judecător.

La 18 noiembrie 2025, examinarea nu a avut loc din cauza imposibilității formării completului de judecată. Aceeași problemă a fost indicată și pentru ședința din 6 mai 2026, când judecătorul raportor se afla în concediu medical. Ultima ședință, care a avut loc pe data de 9 iulie 2026, a fost amânată pentru 24 septembrie 2026 „la solicitarea avocatului”.

De ce dosarul se examinează de cinci ani la Curtea de Apel?

Contactată de ZdG, purtătoarea de cuvânt a CA Centru, Adelina Roșca, a relatat că „în prezent, procesul judiciar se află la etapa preliminară, urmare a reluării cercetării judecătorești după redistribuirea dosarului către un alt complet de judecată”.

Potrivit reprezentantei instanței, redistribuirea dosarului a fost determinată de eliberarea din funcție a judecătorului raportor inițial, după ce acesta nu a promovat evaluarea externă a integrității (vetting).

„În toate ședințele de judecată fixate până la acest moment s-au efectuat acte procesuale esențiale pentru soluționarea echitabilă a cauzei. Totodată, amânarea și/sau întreruperea ședințelor de judecată desfășurate până la această etapă a avut la bază motive obiective, principalele incluzând neprezentarea părților în ședința de judecată, neprezentarea probelor în termenele stabilite de instanță, repartizării succesive, imposibilitatea formării completului de judecată urmare a demisionării judecătorilor care au făcut parte din completul de judecată ori incompatibilității unor judecători de a participa la examinarea cauzei pe fond, având în vedere participarea anterioară la examinarea acestui dosar”, a declarat reprezentanta instanței.

De asemenea, aceasta a precizat că „toate termenele au fost fixate în intervale optime și coordonate cu participanții la proces”, iar administrarea probelor s-a realizat „în modul prevăzut de lege”, cu respectarea dreptului părților la un proces echitabil.

Solicitați de ZdG, reprezentanții Procuraturii Anticorupție (PA) au precizat că „procesul judiciar se află la etapa preliminară, urmare a reluării cercetării judecătorești după redistribuirea dosarului către un alt complet de judecată”.

Procuratura susține că „durata examinării cauzei a fost influențată de circumstanțe de natură procedurală și obiectivă, care au impus reluarea anumitor etape ale procesului judiciar, fără ca să reflecte o tergiversare nejustificată a examinării cauzei”. În ceea ce privește prescripția, instituția precizează că „termenul de prescripție nu a intervenit în acest dosar”.

ZdG a încercat de mai multe ori în ultimele săptămâni, fără succes, să discute cu avocații celor doi inculpați, Vitalie Burlacu și Irina Baglai.

Decizia Curții de Apel, casată de CSJ în 2021

În aprilie 2021, CSJ a casat decizia CA Chișinău din 11 iunie 2020, prin care procesul penal în privința lui Vitalie Burlacu și Irina Baglai fusese încetat, și a dispus rejudecarea cauzei în aceeași instanță de apel, într-un alt complet de judecată. Tot atunci, cei doi au fost eliberați din arest, iar banii sechestrați au fost returnați. Decizia CSJ nu era susceptibilă de a fi atacată.

Dosarul „coruperea deputaților”: de la condamnare la rejudecare

Dosarul penal cunoscut public drept „coruperea deputaților”, despre care ZdG a scris în repetate rânduri începând cu anul 2014, îi vizează pe fostul polițist Vitalie Burlacu (poreclit Vitas) și complicea sa, Irina Baglai. Cei doi au fost reținuți pe 7 martie 2014 de către ofițerii Centrului Național Anticorupție în timp ce transmiteau 250 de mii USD unui intermediar.

Irina Baglai și Vitalie Burlacu/ Sursa foto: ZdG

Potrivit procurorilor, banii urmau să ajungă la un deputat pentru a-l determina să părăsească coaliția de guvernare din acea perioadă, în ajunul semnării și parafării Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană. În cadrul urmăririi penale, oamenii legii au mai depistat 500 de mii de euro într-un safeu bancar închiriat de Irina Baglai. Procurorii susțineau că banii urmau să fie folosiți pentru coruperea altor doi deputați.

În iulie 2016, Judecătoria Buiucani i-a condamnat pe Burlacu și Baglai în dosarul privind tentativa de corupere a deputaților. Burlacu a fost condamnat la 11 ani de închisoare și amendat cu 160 de mii de lei, iar complicea sa a primit trei ani de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei pe un termen de doi ani. Instanța a dispus și trecerea în folosul statului a mai multor sume de bani care au fost ridicate în timpul urmăririi penale.

Pe 10 aprilie 2017, prin decizia CA, Vitalie Burlacu a fost condamnat la 11 ani de închisoare și obligat să achite un prejudiciu în valoare de 80 de mii de lei, iar Irina Baglai a primit o pedeapsă cu opt ani de închisoare și o amendă de 180 de mii de lei.

În 2019 însă, CSJ a admis recursurile în anulare depuse de inculpați, a casat deciziile instanțelor și a dispus rejudecarea cauzei la Curtea de Apel. În iunie 2020, instanța de apel a casat sentința și a încetat procesul penal în privința lui Burlacu și Baglai. Decizia a fost contestată de procurori, iar în aprilie 2021 CSJ a casat-o și a dispus o nouă rejudecare a cauzei într-un alt complet de judecată.

În 2022, Vitalie Burlacu și avocatul său au cerut strămutarea cauzei de la Curtea de Apel Chișinău la o altă instanță de același grad, invocând „suspiciuni colective de imparțialitate a magistraților Curții de Apel Chișinău”, generate de „circumstanțe expuse în public, prin intermediul mass-media”, care, potrivit acestora, „au creat aparențe de lipsă de independență a tuturor judecătorilor instanței vizate”. CSJ a respins cererea ca neîntemeiată, menționând că „argumentele invocate de avocat (…) nu sunt relevante împrejurărilor care ar genera vreun temei de drept (…) pentru strămutarea cauzei penale la o altă instanță egală în grad”.