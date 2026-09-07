Trump ar urma să vorbească mai întâi cu Putin după discuțiile de pace de la Kiev și Moscova

Președintele SUA, Donald Trump, urmează să poarte o discuție cu președintele rus Vladimir Putin după ce va fi informat de către reprezentanții săi cu privire la ultima rundă de negocieri de pace de la Kiev și Moscova, a declarat un oficial american pentru Kyiv Independent.

Trump se va consulta cu emisarii săi, Steve Witkoff și Jared Kushner, înainte de a-l suna pe Putin și de a discuta apoi cu președintele Volodimir Zelenski, a precizat oficialul. Convorbirile vor avea loc probabil pe 7 septembrie.

Witkoff și Kushner au efectuat prima lor vizită la Kiev pe 6 septembrie, unde s-au întâlnit cu Zelenski și au purtat discuții cu echipa acestuia, la o zi după ce au avut discuții cu Putin la Moscova. Eforturile vizează avansarea negocierilor privind încetarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Casa Albă a declarat că discuțiile de la Moscova au inclus „planuri concrete privind pașii următori”, deși niciuna dintre părți nu a anunțat un progres decisiv.

Într-o conferință de presă care a urmat discuțiilor, Zelenski a indicat că recentele eforturi de pace nu vor duce la încetarea războiului în curând, în timp ce Kushner a declarat reporterilor că SUA speră să revină la negocierile trilaterale cu Rusia și Ucraina.

Întâlnirea de la Kiev a marcat prima vizită a lui Witkoff și Kushner în Ucraina. Sosirea celor doi a avut loc în urma unor invitații repetate din partea Kievului, ambii emisari călătorind anterior de mai multe ori la Moscova pentru întâlniri cu Putin și alți înalți oficiali ruși.

Discuțiile lor cu Zelenski au urmat unor luni de impas diplomatic, pe fondul războiului purtat de SUA împotriva Iranului. Negocierile anterioare conduse de SUA s-au concentrat pe teritoriu, garanții de securitate și condițiile unui eventual acord de încetare a focului sau de pace, fără a se înregistra progrese semnificative.

Donald Trump a discutat anterior direct cu Putin în urma întâlnirilor dintre liderul rus și emisarii americani. De asemenea, Trump a purtat convorbiri telefonice cu Putin înainte și după întâlnirile cu reprezentanții ucraineni, inclusiv după întâlnirea față în față cu Zelenski de la Mar-a-Lago din decembrie 2025.