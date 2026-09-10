LIVE TEXT O persoană și-a pierdut viața, iar alta a fost rănită în urma unui atac cu drone în Sumî. Război în Ucraina, ziua

UPDATE 10:45 În regiunea Sumî: o persoană a murit, iar alta a fost rănită în urma atacurilor cu drone rusești

Într-unul dintre satele din raionul Șostka, în urma unui atac asupra unei zone rezidențiale, a izbucnit un incendiu de proporții, care s-a extins pe o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați.

În timpul lichidării consecințelor atacului, angajații Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență (DSNS) au salvat mai multe animale domestice.

UPDATE 9:45 În regiunea Dnipropetrovsk: 8 persoane au fost rănite în urma atacurilor rusești, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență.

În timpul serii de ieri și al nopții, trupele ruse au atacat de peste 20 de ori trei raioane.

În Krîvîi Rih, au fost rănite 5 persoane. Au fost avariate un bloc de locuințe, case particulare și automobile.

În raionul Nikopol, au fost rănite 3 persoane. Salvatorii au evacuat din zona periculoasă o femeie și au transportat-o la spital. Au fost avariate o instituție de învățământ, blocuri de locuințe și o casă particulară.

În raionul Sinelnikovo, în urma atacurilor rusești au izbucnit incendii. Salvatorii au lichidat toate focarele de incendiu.

UPDATE 8:45 În Hmelnițki, un incendiu a izbucnit pe teritoriul unei piețe în urma unui atac cu o dronă rusească, a anunțat Serviciul pentru Situații de Urgență.

În timpul desfășurării forțelor și echipamentelor Serviciului la locul incidentului, a avut loc o a doua detonare. În urma exploziei, patru salvatori au fost răniți. Aceștia au fost transportați la spital cu traumatisme de diferite grade de severitate.

Incendiul a fost lichidat.

La fața locului au intervenit 45 de salvatori și 8 unități de tehnică de intervenție ale DSNS.