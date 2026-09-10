Fiscul și Procuratura — „pe urmele” afaceristului Arcadie Topalo. Schemă de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 17 milioane de lei. Detalii despre dosar și firmele implicate

Firme afiliate afaceristului Arcadie Topalo, unul dintre cei mai importanți jucători în domeniul importului și comercializării mărfurilor electronice, au fost vizate de un șir de percheziții efectuate de Serviciul Fiscal de Stat și procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale într-un dosar penal deschis pentru evaziune fiscală și spălare de bani.

Topalo, care prin intermediul mai multor firme controlează magazinele de electrocasnice „Ultra”, „Darwin” și „Enter”, fusese reținut în 2016 pentru infracțiuni similare, iar în 2017, după ce și-a recunoscut vina, iar procurorii au modificat învinuirile aduse inițial, instanța l-a condamnat la cinci ani de închisoare cu suspendare pe un termen de probă de un an. Topalo i-a spus atunci judecătorului care examina dosarul că-i „pare rău de cele comise și se căiește sincer”.

În 2026, Topalo nu a fost reținut, pentru că ar fi reușit să părăsească țara înainte de efectuarea perchezițiilor. ZdG a constatat că mai mulți foști angajați ai organelor de drept ar lucra pentru firme controlate de Arcadie Topalo.

Dosarul anunțat de FISC – fără date despre firmele vizate

Vineri, 4 septembrie, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a anunțat că, de comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), ar fi deconspirat o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de peste 17 milioane de lei. Conform informațiilor publicate de SFS, în cursul anului 2025, mai multe companii din Chișinău ce activează în domeniul importului și comercializării mărfurilor electronice ar fi fost implicate într-o schemă de evaziune fiscală, manifestată inclusiv prin tăinuirea plăților salariale și neachitarea obligațiilor fiscale aferente. Astfel, în perioada 2–3 septembrie 2026, au fost efectuate percheziții la oficiile și domiciliile factorilor de decizie ai mai multor entități vizate în investigație, precum și în mijloacele de transport ale acestora.

„În cadrul perchezițiilor au fost depistate și ridicate documente contabile, mijloace bănești, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă și alte materiale relevante pentru cauza investigată. Totodată, în urma acțiunilor desfășurate, două persoane – administratorul și contabilul uneia dintre companiile vizate – au fost reținute…”, anunța SFS.

Într-un clip video distribuit de SFS apar capturi de ecran ale unor conversații în care se discută despre distrugerea unor documente care i-ar putea compromite.

„Aruncați sau dați foc la chestionarele pe care le-au completat consultanții în caz de verificare”, a scris o persoană care făcea parte dintr-un grup. Alt angajat a întrebat: „Calculatoarele de lucru, Viber ștergem? Ei comunică cu compania de creditare.”

— Oficial, transmitem în ultima zi din lună. Ulterior, după data de 10, transmitem celelalte.

— La mine e la fel. Noi cu banii ne-am lămurit. El a luat și pentru voi. O să vă trimită în lei salariile. A fost la mine la oficiu și eu i-am dat și pentru turci, și pentru voi.



Contactat de ZdG, Victor Furtuna, șeful PCCOCS, a declarat că nu poate oferi detalii și că instituția va reveni, fără a preciza când, cu un comunicat de presă, „unde o să punem toată informația pe care putem să o dăm”.

Imagini de la perchezițiile SFS și PCCOCS

Venituri ilicite din eschivarea de la achitarea taxelor și impozitelor. Detalii din dosar

ZdG a aflat că perchezițiile efectuate vizează un presupus caz de evaziune fiscală și spălare de bani, în care sunt vizate persoane responsabile de administrarea companiilor „Ultra Distribution” SRL și „Ultracom Electronic” SRL, ambele controlate de afaceristul Arcadie Topalo, deși în acte una dintre firme aparține lui Alexei Loboda. Cauza penală a fost pornită încă în luna martie 2026.

Anchetatorii suspectează că în documentele contabile, fiscale și financiare ale celor două companii ar fi fost introduse intenționat date denaturate privind fondul de salarizare al angajaților pentru anul 2025, iar prin această schemă, plățile către bugetul de stat ar fi fost diminuate cu aproximativ 17,4 milioane de lei.

Potrivit informațiilor analizate de ZdG, persoane cu funcții de decizie din cadrul companiilor ar fi acordat împrumuturi către „Ultra Distribution”, iar proveniența banilor ar fi fost mascată inclusiv prin plăți de tip royalty, adică plăți pentru drepturi de autor, recepționate de la compania „Invitro Diagnostics”.

Totodată, în perioada 1 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2025, „Ultra Distribution” a cumpărat de la compania „Teledirect” SRL (astăzi „Nubeus” SRL) mărfuri în valoare totală de peste un miliard de lei.

La rândul său, „Teledirect” ar fi transferat, doar în perioada ianuarie – iulie 2023, aproximativ 2 milioane de dolari către compania „Libra Capital Group FZE” din Emiratele Arabe Unite, plățile fiind efectuate pentru tehnică de calcul.

„Libra Capital Group FZE” a fost fondată în 2019, iar în 2020 și-a înregistrat o sucursală în R. Moldova, administrată de Mihail Andreev.

Conform datelor publice, Mihail Andreev apare ca beneficiar al companiilor „Ultra System” și „Ultra MD”, ambele fondate în 2009. Acesta deține și compania „IT-IPPON”, al cărei acționar unic este firma „Liberopay”, care, la rândul său, controlează 99 % din „Invitro Diagnostics”, în timp ce restul de 1 % este deținut chiar de „IT-IPPON”. Andreev arată pe profilul său pe LinkedIn că lucrează în cadrul companiei „Ultra” din 2010, dar și în cadrul companiei „BTS Pro” din 2015, la care „Ultra Distribution” apare ca beneficiar unic.

Mihail Andreev

Trei rețele de electronice și electrocasnice din R. Moldova, gestionate din același centru de comandă

ZdG a scris anterior că trei dintre cele mai mari rețele de electronice și electrocasnice din R. Moldova – „Darwin”, „Enter” și „Ultra” – au în spate aceeași companie, „Ultracom Electronic” SRL, și același beneficiar: Arcadie Topalo.

„Ultracom Electronic” SRL a fost fondată în octombrie 2020 de Arcadie Topalo (75,5 %) și Alexandr Conduforov (24,5 %). În aprilie 2021, Andrian Cojocaru (17 %), fratele lui Ruslan Cojocaru, fondatorul rețelelor de restaurante „Tucano” și „Oliva”, și Ruslan Muntean (7,5 %) au cumpărat cote-părți în companie. În 2022 ei și-au transferat cotele-părți către două firme pe care le dețineau, pentru ca în septembrie 2024, „Invensis Soft” SRL, care în 2022 preluase cota lui Arcadie Topalo, să preia întreg capitalul social al firmei care deține rețeaua de magazine „Darwin”. „Invensis Soft” SRL este în proprietatea lui Arcadie Topalo din iunie 2020, când firma și-a modificat domeniile de activitate.

În datele transmise Agenției Servicii Publice (ASP), Arcadie Topalo este indicat drept beneficiar efectiv al firmelor „Ultracom Electronic” SRL și „Invensis Soft” SRL, respectiv, al rețelei de magazine „Darwin”. Informația despre faptul că același SRL gestionează magazinele „Darwin” și „Enter” este publicată și pe site-urile celor două rețele. „Ultracom Electronic” SRL deține și magazinul iStore, care comercializează produse „Apple”.

Rețeaua de magazine „Ultra” îl are în calitate de fondator, administrator și beneficiar efectiv pe Alexei Loboda. Compania își are adresa juridică în Chișinău, pe strada Ion Creangă 6V, acolo unde își are sediul și firma care deține magazinele „Enter” și „Darwin”. Totodată, site-ul ultra.md, dedicat serviciilor de procurare a produselor în mediul online, aparține companiei „Ultra Distribution” SRL.

ZdG l-a contactat pe avocatul companiei „Invensis Soft”, Boris Malachi, însă acesta a declarat că nu are „împuterniciri de reprezentare pe cauza menționată”. Iulian Bîlici, managerul rețelei de magazine „Enter”, a declarat pentru ZdG că nu poate oferi o reacție din numele companiei întrucât se află în concediu. ZdG a încercat, fără succes, să discute și cu alți reprezentanți ai companiilor vizate în dosar.

Venituri de miliarde, profituri de milioane

În ultimii ani, „Ultracom Electronic” a înregistrat o creștere constantă a veniturilor din vânzări, de la 1,68 miliarde de lei în 2022 la 1,71 miliarde de lei în 2023 și 1,94 miliarde de lei în 2024. Cu toate acestea, profiturile declarate de companie au înregistrat o scădere. Deși profitul net a crescut de la 30,11 milioane de lei în 2022 la 41,21 milioane de lei în 2023, în 2024 acesta s-a redus drastic, până la doar 2,82 milioane de lei.

În 2025, veniturile totale din vânzări s-au ridicat la cifra de 2 miliarde de lei, iar profitul net declarat este de 21 de milioane de lei.

Cine este Arcadie Topalo. A stat închis aproape șapte luni și a fost condamnat cu suspendare după ce procurorul a renunțat la o parte din învinuiri

Arcadie Topalo, personajul din spatele companiilor vizate în acest dosar, figurează ca fondator, cofondator sau beneficiar efectiv la cel puțin 10 companii din R. Moldova din diverse zone de activitate. Pe lângă firmele care gestionează magazinele „Darwin”, „Enter” sau „Ultra”, Topalo este implicat și în alte companii, unele cu activități în același domeniu, altele – cu activități în domenii precum construcțiile sau comerțul cu produse pentru casă.

Arcadie Topalo

În 2016, Arcadie Topalo a fost învinuit de pseudoactivitate de întreprinzător, evaziune fiscală și spălarea banilor, procurorii stabilind că el ar fi fost liderul unui grup criminal organizat din care făceau parte mai multe persoane. Aceștia identificau persoane social vulnerabile, înregistrau firme pe numele lor, iar ulterior le gestionau din umbră. Conform sentinței, Topalo și-a recunoscut vina pe unul dintre episoadele imputate și „s-a obligat ca prejudiciul de 36 de milioane de lei provocat bugetului de stat să-l recupereze solidar, împreună cu ceilalți inculpați, fapt despre care a comunicat că a depus deja suma respectivă pe contul executorului judecătoresc.”

Topalo i-a spus judecătorului că-i „pare rău de cele comise și se căiește sincer”. Instanța a constatat că la 2 mai 2017, prin ordonanța procurorului, s-au modificat învinuirile aduse inclusiv lui Topalo „în sensul neagravării situației acestora”, acuzarea de stat renunțând la unele învinuiri aduse inițial. Instanța a aplicat și prevederile legii amnistiei în privința acestuia, condamnându-l la cinci ani de închisoare cu suspendare, fiind stabilit un termen de probă de un an. Sentința a fost pronunțată în mai 2017 de judecătorul Sergiu Stratan, tot atunci Topalo fiind eliberat din sala de judecată. El s-a aflat în arest preventiv în perioada 7 octombrie 2016 – 3 mai 2017.

Vitalie Busuioc a fost procurorul care în mai 2017 a renunțat la o parte din învinuirile aduse lui Topalo, fapt ce a dus ulterior la inițierea unei proceduri disciplinare pe numele acestuia. Busuioc a părăsit organele procuraturii în ianuarie 2020, iar ulterior a contestat sancțiunea în instanță. În 2022, CSJ i-a respins solicitarea de anulare a sancțiunii.

Eliberarea din arest i-a adus lui Arcadie Topalo o ascensiune în lumea afacerilor. În următorii ani, numele său a fost asociat cu afaceri de sute de milioane. ZdG a scris anterior că în 2023 și 2024 Arcadie Topalo a încasat peste 95 de milioane de lei sub formă de royalty (redevențe) de la compania „Invitro Diagnostics”, în condițiile în care compania, conform datelor publice din anii 2022 și 2023, raporta pierderi, deși avea vânzări de peste 200 de milioane de lei. În 2024 și 2025, compania a înregistrat câștiguri de peste 20 de milioane de lei.

Arcadie Topalo. Fotografie din 2016

Conform legii, redevențele reprezintă plăți în calitate de recompensă pentru utilizarea sau transmiterea dreptului de utilizare a oricărui drept de autor. Această metodă diferă de plata dividendelor, pentru că beneficiarul plătește impozit mai mic, de doar 12 %, față de plata dividendelor, în cazul cărora suma totală a impozitelor ajunge la 18 %.

În 2024, compania „Ultra Distribution”, afiliată lui Topalo, a cumpărat clădirea fostei cafenele a statului „Crizantema” de pe strada Academiei din Chișinău, care a aparținut anterior Academiei de Științe a Moldovei, fiind vândută de guvernul Filip în 2018.

În 2023, Arcadie Topalo a preluat și firma „BTS Pro” SRL, unul dintre cei mai mai furnizori de tehnică și servicii IT din R. Moldova, care câștigă anual licitații de zeci de milioane de lei cu instituțiile statului. Doar în 2025 compania a câștigat contracte de circa 25 de milioane de lei cu statul pentru vânzarea de echipamente tehnice ori servicii IT. În 2024, compania a trecut de la Topalo la firma „Ultra Distribution”.

Un fost procuror și mai mulți foști ofițeri, în jurul afacerilor conduse sau afiliate lui Arcadie Topalo

Conform informațiilor ZdG, Arcadie Topalo a părăsit R. Moldova la începutul lunii septembrie 2026, cu puțin timp înainte de efectuarea perchezițiilor la companiile sale, după ce ar fi fost informat de persoane din cadrul organelor de drept despre faptul că ar putea fi reținut. În acest context, ZdG a aflat că mai mulți foști angajați ai organelor de drept lucrează sau colaborează cu firmele controlate de Topalo.

Ilie Botnari/ captură video Jurnal TV

Ilie Botnari, fost șef de direcție în cadrul Centrului Național Anticorupție (CNA), vizat în 2022 într-un dosar de îmbogățire ilicită și de percheziții la doar câteva luni după ce și-a dat demisia, a ajuns să preia o cotă-parte dintr-un teren din sectorul Rîșcani al capitalei care aparținea anterior lui Arcadie Topalo. Acesta împarte acum proprietatea cu două entități afiliate lui Topalo – „Status Invest” SRL, administrată și fondată de Andrei Josan, care însă face parte din holdingul companiilor „Status”, unde „Invensis Soft” deține 50 %, și „Ultra Distribution”, fondată și gestionată de Alexei Loboda, care are aceeași adresă juridică ca și alte companii deținute de Topalo. Botnari deține o treime de teren prin intermediul companiei „General S Offices”, pe care a fondat-o în 2024. Deși anterior site-ul crime-moldova.com a scris că Botnari s-a prezentat într-o discuție cu jurnaliștii drept şef al serviciului de securitate al holdingului condus de Topalo, într-o discuție cu ZdG, el a negat că ar lucra pentru acesta. Botnari a precizat că are „parteneriate” cu Arcadie Topalo. „Noi avem niște conlucrări, dar la nivel de parteneriate. Nu reprezint interesele dumnealui”, a menționat Botnari.

Pe lângă Botnari, printre persoanele de încredere sau afiliate lui Arcadie Topalo se numără și alte persoane care au activat în organele de drept. Potrivit unor informații ale ZdG, Vladislav Bobrov, fost procuror anticorupție, care a demisionat în aprilie 2026 în timpul evaluării integrității, ar colabora cu Arcadie Topalo. Bobrov nu a răspuns la apelurile ZdG. Totodată, cel puțin doi foști ofițeri din cadrul Inspectoratului General al Poliției, demiși anterior din sistem, muncesc pentru companii afiliate lui Arcadie Topalo.