Directorul SIS susține că tot mai mulți moldoveni sunt recrutați prin Telegram pentru acțiuni la indicația Rusiei „pentru 50 de euro”

Serviciul de Informații și Securitate (SIS) constată o creștere a numărului cetățenilor Republicii Moldova recrutați prin intermediul aplicației Telegram pentru a desfășura, la indicația Federației Ruse, diferite acțiuni, inclusiv pe teritoriul Ucrainei. Declarația a fost făcută de directorul SIS, Alexandru Musteața, într-un interviu acordat jurnalistului Nicolae Chicu.

Potrivit lui Musteața, o parte dintre persoanele recrutate se află pe teritoriul Republicii Moldova. Autoritățile moldovenești cooperează cu instituțiile de securitate din Ucraina pentru identificarea și prevenirea unor astfel de activități, a menționat oficialul.

Directorul SIS a precizat că cele două state au desfășurat deja mai multe operațiuni comune, inclusiv cu implicarea poliției ucrainene.

Acestora li se poate cere, de exemplu, să fotografieze o clădire, un automobil sau o intersecție, potrivit lui Musteața, care a precizat că astfel de sarcini pot reprezenta, în realitate, activități de recunoaștere la fața locului. Pentru îndeplinirea lor, persoanele recrutate ar primi în jur de 50 de euro.

Șeful SIS avertizează că fenomenul reprezintă un risc pentru securitatea Republicii Moldova. Numărul persoanelor implicate este în creștere, chiar dacă, deocamdată, instituțiile responsabile nu constată o intensificare similară a acțiunilor propriu-zise desfășurate pe teritoriul țării, notează oficialul.

În aceste condiții, spune Alexandru Musteața, autoritățile trebuie să fie pregătite pentru eventuale evoluții și să continue cooperarea cu partenerii externi pentru prevenirea unor asemenea acțiuni.