Putin a ordonat forțelor ruse să nu atace Kievul timp de trei zile, în contextul vizitei reprezentanților SUA

Președintele rus Vladimir Putin a ordonat forțelor ruse să nu atace Kievul timp de trei zile, începând cu miezul nopții, pe 6 septembrie, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit presei de stat ruse, citată de Kyiv Independent.

Peskov a spus că oprirea temporară a fost legată de pregătirile pentru vizita la Kiev a trimisilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner. Vizita face parte din ultima inițiativă a președintelui american Donald Trump de a negocia încetarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Witkoff și Kushner au aterizat la Moscova mai devreme pe 5 septembrie și se așteaptă să călătorească la Kiev pe 6 septembrie.

Anunțul a venit după ce Ucraina a propus o pauză mai amplă a ostilităților între 5 și 8 septembrie, înainte de discuțiile diplomatice. Rusia nu a fost inițial de acord cu propunerea și a continuat să lanseze atacuri împotriva Ucrainei pe 5 septembrie.

Ca parte a atacurilor, președintele Volodimir Zelenski a declarat că Rusia a vizat în mod deliberat aeroporturile din Kiev și Borîspil peste noapte, descriind atacurile ca un răspuns la discuțiile despre posibilitatea ca trimisii americani să sosească în Ucraina cu avionul.

Zelenski a declarat că Ucraina nu va reprezenta nicio amenințare pentru procesul diplomatic, dar a adăugat că Kievul pregătește un răspuns la atacurile Rusiei începând de săptămâna viitoare.