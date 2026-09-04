Serbia anchetează un grup organizat care ar fi responsabil de introducerea unor explozibili și drone în UE

Patru suspecți sunt arestați preventiv în Serbia în cadrul unei anchete privind un presupus grup organizat care a introdus explozibili și drone în Uniunea Europeană, au confirmat procurorii sârbi scrie Agerpres, citând agenția de presă AFP. Grupul din care mai fac parte patru membri este suspectat că a obținut echipamentele respective în Serbia și le-a transferat către „locuri planificate și convenite în prealabil” din țări membre ale UE.

Despre grup s-a aflat după ce s-au descoperit în aprilie explozibili în apropierea unui gazoduct de la frontiera cu Ungaria.

Revista germană Der Spiegel a scris că în Germania mai mulți anchetatori urmăresc eventuale legături între drona cu încărcătură explozivă descoperită luna trecută pe aeroportul Leipzig/Halle și arestarea a doi bărbați care transportau explozibili și componente pentru drone în 11 iunie, la frontiera dintre Serbia și Ungaria.

Germania a impus luna aceasta sancțiuni Rusiei, acuzând Moscova că este răspunzătoare de tentativa de atentat de la Leipzig.

Ancheta din Serbia a început în 12 iunie, dar procurorii nu au făcut nicio legătură cu incidentul de la Leipzig și au afirmat că cooperează cu autorități din mai multe țări europene. Ei nu au dat detalii despre arestați, nefăcând publică nici măcar cetățenia acestora.

Președintele sârb Aleksandar Vucic a declarat în aprilie că explozibilii găsiți ar fi putut provoca distrugeri importante la conducta prin care se transportă gaz rusesc către Ungaria. La vremea respectivă, Ucraina a respins acuzații ale fostului guvern de la Budapesta conform cărora Kievul se află în spatele incidentului legat de gazoduct.

Serbia, aliată apropiată a Rusiei și una din puținele țări europene care nu au adoptat sancțiuni împotriva Moscovei după invazia rusă în Ucraina, a fost identificată de mai multe ori drept bază a unor operațiuni rusești în străinătate.

Acum un an, poliția sârbă a arestat doi suspecți acuzați de organizarea unor sesiuni de instruire a unor protestatari în materie de tactici de confruntare cu forțele de ordine, înaintea alegerilor din R.a Moldova. Anchetatorii au afirmat că proiectul era inițiat de Rusia.

După câteva zile, au urmat în Serbia alte 11 arestări pentru acțiuni motivate de ură în Franța și Germania, în special pentru distrugeri la situri evreiești și pentru depunerea unor capete de porc în apropierea unor moschei.