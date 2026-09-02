Autoritățile germane au identificat doi suspecți în cazul incidentului cu dronă de pe aeroportul din Leipzig. Aceștia dețin pașapoarte rusești

Autoritățile germane au identificat doi suspecți în cazul atacului cu drone de pe aeroportul Leipzig/Halle din estul Germaniei, scrie Süddeutsche Zeitung, citat de G4Media. Ambii bănuiți dețin pașapoarte rusești.

Primul suspect identificat este un cetățean belarus cu pașaport rus, care a intrat în spațiul Schengen cu o viză turistică italiană emisă la Minsk, la sfârșitul lunii aprilie.

Al doilea suspect deține un pașaport rusesc și unul leton și ar fi acționat ca coordonator logistic și instructor. Bărbatul ar fi intrat în Germania prin Berlin la sfârșitul lunii iulie și a părăsit țara cu două zile înainte de atac.

Urmele ADN descoperite pe dronă, în interiorul unei cutii metalice pline cu explozibili, și pe o antenă aflată în apropierea aeroportului au fost comparate și au dus la identificarea celor doi suspecți în baze de date europene din Lituania și Finlanda.

O dronă care transporta un dispozitiv exploziv a fost descoperită pe aeroportul Leipzig/Halle din estul Germaniei, aproape de avioane cargo ucrainene, pe 4 august. Nu a reușit să explodeze, deoarece detonatorul era aparent defect, iar anchetatorii bănuiesc că o a doua dronă s-a ciocnit cu o aeronavă cargo din apropiere.

O a treia dronă a fost găsită în apropierea aeroportului 10 zile mai târziu.

Ministrul de Interne german Alexander Dobrindt a spus că atacul aeroportului din Leipzig a urmat „modelul bine stabilit al operațiunilor hibride rusești în Europa” și că se presupune că Germania va fi din nou vizată.

Ministrul german de Externe Johann Wadephul, care a stat alături de Dobrindt la o conferință de presă la Berlin, a declarat că va dispune închiderea consulatului rus din Bonn, iar contractul pentru Casa Rusă din Berlin va fi de asemenea reziliat – despre care mulți observatori au spus că a fost folosit pentru spionaj și pentru a răspândi propaganda rusă.

El a anunțat, de asemenea, controale mai stricte la intrarea cetățenilor ruși și a promis că va crește presiunea asupra flotei din umbră a Moscovei – vechi tancuri folosite de Rusia pentru a eluda sancțiunile occidentale după invazia sa în Ucraina în 2022.

Șeful NATO, Mark Rutte, a declarat că organizația „este pe deplin solidară cu Germania”.

„Dovezile sunt clare. Și salut măsurile anunțate de Germania ca răspuns”, a scris el pe X.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a scris pe X: „Suntem uniți în hotărârea noastră de a ne opune agresiunii rusești. Vom descuraja pe oricine încearcă să ne submineze libertatea și securitatea.” Ea a adăugat că UE pregătește sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei.

Germania este unul dintre numeroasele state membre NATO care au raportat observări de drone pe aeroporturi, situri militare și industriale în ultimul an.