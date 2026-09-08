FSB ar fi arestat un moldovean care ar fi încercat să ucidă un general rus care a ordonat distrugerea unui spital de copii din Kiev. Autoritățile moldovene susțin că nu au primit vreo notificare oficială

În regiunea Astrakhan ar fi fost reținut Nicolae Cociu, un cetățean moldovean în vârstă de 21 de ani, suspectat de tentativă de asasinat asupra unui ofițer din cadrul conducerii superioare a Ministerului Apărării al Federației Ruse, au anunțat reprezentanții FSB, scrie presa internațională.

Potrivit datelor furnizate de forțele de securitate, în 2025, Cociu ar fi fost recrutat de serviciile secrete ucrainene, după care a urmat o pregătire în domeniul armelor de foc și al minelor și explozibililor la Kiev, iar în iunie 2026 a sosit în Rusia pentru a-l elimina pe un ofițer de rang înalt.

Comitetul de anchetă a declarat că, pe 3 septembrie, în localitatea Probuzhdenie din raionul Engels al regiunii Saratov, Cociu ar fi tras de cel puțin șase ori asupra militarului. Victima a fost transportată la spital și a supraviețuit. Potrivit Comitetului de anchetă, lui Cociu i s-au promis 70.000 de dolari pentru îndeplinirea misiunii.

FSB a precizat că acesta a fost reținut în timp ce încerca să părăsească țara. A fost deschis un dosar penal pentru tentativă de omor și trafic ilegal de arme. Canalele de Telegram „VChK-OGPU” și „Dosarul spionului” au afirmat că s-a încercat asasinarea generalului-maior Nikolai Varpahovici – comandantul Diviziei 22 de aviație de bombardament greu a aviației de distanță din cadrul Forțelor Aeriene ale Federației Ruse. Serviciul de Securitate al Ucrainei îl acuză de un atac cu rachete asupra spitalului de copii „Okhmatdet” din Kiev, în iulie 2024, în urma căruia au murit 2 persoane și 32 au fost rănite.

FSB a publicat, de asemenea, un videoclip cu interogatoriul persoanei reținute. Acesta a povestit că a găsit o ofertă de muncă printr-o reclamă pe Instagram. După un schimb de mesaje, i s-a „propus o colaborare” și a fost trimis la Kiev pentru pregătire. Potrivit lui Cociu , acolo a fost instruit în tir și în manipularea explozibililor, iar apoi a fost trimis în Rusia cu misiunea de a „ucide un general rus”.

Persoana reținută a declarat că a intrat în Federația Rusă prin Estonia, iar coordonatele ascunzătorii cu pistolul Makarov și două încărcătoare i-au fost transmise prin Discord. După ce a primit arma, a ajuns în Saratov, a achiziționat mijloace de camuflaj și de deplasare, iar apoi a început să-și urmărească ținta. În ziua atentatului s-a raportat că generalul a fost împușcat de un necunoscut pe motocicletă, care și-a ascuns fața cu o cască.

Reacția MAE de la Chișinău

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău a comunicat doar că autoritățile moldovene nu au primit vreo notificare oficială din partea autorităților ruse la acest subiect și că „Ambasada Republicii Moldova de la Moscova a primit indicațiile necesare să întreprindă acțiunile de rigoare pentru examinarea cazului și să informeze MAE în timp util. MAE va reveni cu o poziție oficială la acest subiect după ce va dispune de informații suplimentare”.