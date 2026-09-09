Prim-ministrul Vasile Tofan, întâmpinat la CSM cu „îngrijorări și dezacord” în privința extinderii listei judecătorilor care ar urma să fie evaluați extern. Ce au discutat membrii Consiliului cu șeful Guvernul

Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și-au „prezentat îngrijorările, dar și dezacordul”, prim-ministrului Vasile Tonfan, cu privire la includerea unor noi categorii de judecători pentru evaluare externă. Consiliul a anunțat că membrii săi au avut o întrevedere cu șeful Guvernului, în cadrul căreia au fost abordate „mai multe subiecte de importanță pentru buna funcționare și dezvoltarea sistemului judecătoresc”. Este prima întrevedere dintre membrii CSM și prim-ministru.

De cealaltă parte, Executivul a comunicat doar că „au fost abordate subiecte precum legea salarizării, importanța și rezultatele procedurii de vetting, optimizarea proceselor administrative pentru a reduce volumul de muncă în instanțe, în special în Curțile de Apel, și suplimentarea cu asistenți judiciari pentru a crește eficiența”.

Conform comunicatului de presă emis de CSM, discuțiile s-au axat pe „necesitatea identificării și implementării unor soluții durabile pentru consolidarea independenței justiției, atractivității profesiei de judecător, dar și infrastructurii instanțelor judecătorești, îmbunătățirea condițiilor de activitate și asigurarea unui cadru instituțional adecvat”.

CSM a subliniat că „un prim subiect abordat” a fost extinderea procesul de vetting al judecătorilor, iar cel de-al doilea a fost despre garanțiile sociale și remunerarea muncii judecătorilor.

„Mai cu seamă a fost abordată necesitatea adoptării unei legi noi distincte cu privire la salarizarea judecătorilor care ar fi în corespundere cu hotărârea Curții Constituționale nr. 21 din 06 decembrie 2022 dar și pensiile judecătorilor, ajustarea plăților pentru transportul și cazarea judecătorilor. De asemenea, membrii CSM au abordat problema infrastructurii instanțelor judecătorești dar și restanța în ceia ce privește construcția noilor palate de justiție, precum și starea precară a unor sedii în care își desfășoară activitatea judecătorii, (Judecătoria Cahul, Judecătoria Orhei, Judecătoria Comrat, etc.). Reprezentanții CSM au evidențiat importanța unei cooperări instituționale eficiente cu autoritățile executive în vederea soluționării problemelor cu care se confruntă puterea judecătorească și a creării unor condiții adecvate pentru exercitarea actului de justiție”, a comunicat Consiliul într-un comunicat de presă publicat pe rețelele de socializare.

Comunicatul de presă emis de Executiv după întrevedere a fost mai scurt, menționând că Guvernul a transmis gratuit în administrarea CSM două clădiri de pe strada Vlaicu Pârcălab pentru a fi folosite ca sediu nou, „care să răspundă cerințelor de funcționare ale instituției și să asigure organizarea corespunzătoare a fluxurilor operaționale și măsurile necesare de securitate”.

„De asemenea, au fost abordate subiecte precum legea salarizării, importanța și rezultatele procedurii de vetting, optimizarea proceselor administrative pentru a reduce volumul de muncă în instanțe, în special în Curțile de Apel, și suplimentarea cu asistenți judiciari pentru a crește eficiența. Menționăm că legea salarizării prevede creșteri între 9% și circa 12% pentru sistemul judiciar, iar majorările salariilor judecătorilor vor fi alocate exclusiv pentru judecătorii care au promovat evaluarea externă”, se arată în comunicat.

Evaluarea tuturor judecătorilor din primele instanțe de către o comisie de evaluare externă a trezit nemulțumirea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii. La începutul ședinței din 12 mai, membra Aliona Miron a făcut declarații „în contextul discuțiilor care sunt tot mai aprinse” și a „acelor întrebări pe care i le pun colegii tot mai frecvente – dacă va avea loc full vetting sau vettingul de către Comisia de evaluare”.

Atunci, fosta președintă interimară a Curții Supreme de Justiție a sugerat că Ministerul Justiției ar fi acționat fără respect față de CSM, menționând un atentat la activitatea Consiliului.