Reuters: Reprezentanții SUA, Witkoff și Kushner, au ajuns la Moscova pentru discuții privind pacea în Ucraina

Reprezentanții speciali ai SUA, Steve Witkoff și Jared Kushner, au aterizat sâmbătă, 6 septembrie, la Moscova pentru discuții despre războiul din Ucraina, au declarat pentru Reuters două persoane familiarizate cu vizita, adăugând că au fost întâmpinați de trimisul prezidențial rus Kirill Dmitriev.

O coloană de mașini, în care se aflau Witkoff, Kushner și Dmitriev, a plecat de la aeroportul guvernamental din Moscova și s-a îndreptat spre oraș, a declarat un martor pentru Reuters.

Dmitriev, care a declarat pentru Reuters în iunie că a rămas în contact cu negociatorii americani în timpul unei pauze din vizitele lor în Rusia, a participat la toate întâlnirile lor anterioare cu președintele Vladimir Putin. De asemenea, a jucat un rol în negocierea derogărilor de la sancțiunile americane pentru petrolul rusesc din acest an.

Președintele american Donald Trump a sugerat vineri, 4 septembrie, că SUA are o nouă propunere concretă menită să pună capăt războiului, care se află acum în al cincilea an. Cu toate acestea, nu a elaborat care ar fi această propunere.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, de asemenea, vineri că cei doi bărbați vor zbura în Ucraina duminică, după ce vor vizita Moscova. Într-o postare pe X de sâmbătă, Zelenski a spus că Rusia a atacat două aeroporturi ucrainene înainte de vizita trimisilor americani la Kiev.

Kremlinul a declarat vineri că poziția pe care Putin a exprimat-o într-un discurs de acum doi ani – conform căreia Ucraina ar trebui să cedeze întregul teritoriu al celor patru regiuni revendicate de Rusia și să abandoneze planul său de a adera la NATO – este „de neclintit”.

De la ultimele discuții de pace din februarie, fiecare parte a intensificat atacurile aeriene la distanță lungă în interiorul teritoriului celeilalte părți, în timp ce războiul pe mare a escaladat și el.

Pe teren, liniile frontului au rămas în mare parte statice, Rusia înregistrând doar progrese treptate în încercarea sa de a prelua întreaga regiune Donbas a Ucrainei. Atacurile cu drone ale Ucrainei asupra rafinăriilor de petrol rusești au dus la o vară marcată de penurie de combustibil și creștere a prețurilor pentru șoferii ruși, în timp ce aproximativ 30 de atacuri asupra depozitelor gigantice aparținând în mare parte Wildberries, cel mai mare retailer online din țară, au afectat economia de consum.