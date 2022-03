A 24 zi de război în Ucraina începe cu știrea că în regiunea Sumy, a fost distrus un spital din localitatea Trostyaneț. Din fericire, nu există victime umane, a anunțat șeful Administrației Militare Regionale din Sumy, Dmitri Jivițky. El a subliniat, de asemenea, că în mai multe localități din regiune situația rămâne critică și că rușii „intră în sate și pradă, fac mizerie. Sunt și cazuri de tortură și răpire”, a subliniat Jivițski, citat de Unian.

Duminică, 27 februarie, Vladimir Putin a anunțat că își pune forțele nucleare în stare de alertă, iar într-o decizie fără precedent, Uniunea Europeană a decis să trimită arme Ucrainei. Pe de altă parte, Rusia a recunoscut, pentru prima dată de la debutul invaziei, că a înregistrat pierderi în Ucraina.



Ucraina speră să evacueze civili, astăzi, 19 martie, prin zece coridoare umanitare din oraşe şi centre urbane, aflate în prima linie a frontului, a declarat vicepremierul ucrainean, Irina Vereşciuk, ministru pentru reintegrarea teritoriilor ocupate temporar ale Ucrainei, citată de Reuters.



Un coridor a fost convenit pentru oraşul Mariupol, asediat de armata rusă, deşi eforturile anterioare ale autorităţilor de a evacua civilii de acolo, în cadrul unei încetări temporare a focului, au eşuat de mai multe ori, ambele părţi dând vina una pe alta.

Un alt coridor umanitar, pentru evacuări, în regiunea Lugansk, va fi deschis tot astăzi, a anunţat guvernatorul regional, Serhi Gaidai, pe Telegram.







Potrivit ONU, a fost confirmată uciderea a 816 civili de la declanșarea războiului, în timp ce numărul răniților a ajuns la 1.333, majoritatea din cauza armelor explozive, scrie The Guardian.

Vineri, administrația locală din Kiev anunța că 222 de persoane au fost ucise în capitală, din care 60 civili și 4 copii.



Ministerul rus al Apărării a anunțat că a utilizat rachete hipersonice „Kinjal”, pentru a distruge un depozit subteran de arme şi muniţii aeriene în vestul Ucrainei.

Acest tip de rachetă, cu manevrabilitate ridicată, sfidează toate sistemele de apărare antiaeriană, potrivit Moscovei. Utilizarea acestui tip de rachetă este o premieră în conflictul din Ucraina, potrivit agenţiei de presă oficiale RIA Novosti.



Ministerul apărării din Marea Britanie susține că Moscova a ratat atingerea obiectivelor inițiale, fiind luată prin surprindere de rezistența impresionantă a Ucrainei.

Londra avertizează, însă, că o schimbare a tacticii armatei ruse, constând în decizia de a deschide necondiționat focului pe teritoriul Ucrainei, ar putea duce la un număr și mai mare de victime, în rândul civililor, distrugerea infrastructurii și adâncirea crizei umanitare.



