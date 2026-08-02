Alertă în Tulcea din cauza unei drone în apropierea Dunării. MApN: „Ținta aeriană nu a pătruns în spațiul aerian național”

Un mesaj RO-Alert a fost transmis duminică, 2 august, în județul Tulcea, din cauza unei drone în apropierea Dunării. Ministerul Apărării Naționale (MApN) de la București a transmis că ținta aeriană nu a pătruns în spațiul aerian al României.

„Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat în cursul acestei dimineți, 2 august, în jurul orei 09.30, o țintă aeriană în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, care a transmis mesaj RO-Alert. La scurt timp, ținta aeriană a dispărut de pe sistemele de monitorizare radar. Aceasta a evoluat în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina, fără să pătrundă în spațiul aerian național. Alerta aeriană a încetat la ora 09.52”, se arată în comunicatul de presă emis de MApN.

În perioada 24-27 iulie 2026, spațiul aerian a fost violat repetat de către Rusia, Armata Română doborând în acea perioadă patru drone pătrunse neautorizat pe teritoriul național.

Este vorba despre o dronă doborâtă vineri, 24 iulie 2026, la Buzău, și alta, doborâtă sâmbătă, 25 iulie 2026, la 10 km de Delta Dunării. Ambele drone au fost doborâte de același pilot. A treia dronă a fost doborâtă în dimineața de 26 iulie 2026, în zona Sulina–Chilia. A patra dronă a survolat spațiul aerian românesc luni, 27 iulie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale al României (MApN) detectând ținta aeriană neidentificată în zona localității Sulina.

Pe 27 iulie, România a expulzat un angajat al Ambasadei Rusiei, ca răspuns la intrarea dronelor rusești pe teritoriul național, potrivit G4Media.