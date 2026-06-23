SIS: Un ofițer FSB a încercat să intre în R. Moldova cu scopul de a colecta informații despre regiunea din stânga Nistrului

Serviciul de Informații și Securitate (SIS), sub conducerea procurorilor PCCOCS, anunță despre reținerea unui cetățean al Federației Ruse, ofițer FSB, la intrare în R. Moldova. Acesta a fost reținut pentru culegerea neautorizată de informație cu privire la regiunea din stânga Nistrului, mai exact Zona de Securitate, conform unui comunicat al Serviciului.

Ofițerul învinuit a încercat să intre în R. Moldova în baza unei legende construite din timp, cu scop turistic declarat (vizitarea mănăstirilor, inclusiv), însă în realitate destinația finală a acestuia era regiunea din stânga Nistrului, declară autoritățile.

„La solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) învinuitul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile”, comunică SIS.

Mai exact, scopul vizitei învinuitului ținea de colectarea de date și informații în scopul stocării sau folosirii acestora în dauna suveranității, independenței, inviolabilității teritoriale, securității de stat sau capacității de apărare a R. Moldova, se arată în comunicat.

SIS menționează faptul că Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Federației Ruse are competențe de colectare de date și informații pe spațiul național.

„Totodată, este de remarcat și faptul că cetățeanul străin anterior a mai fost o perioadă în R. Moldova din septembrie 2017 până în septembrie 2019, timp în care a condus activități desfășurate împotriva securității, independenței și integrității teritoriale ale R. Moldova”, mai precizează Serviciul de Informații și Securitate.

În context, autoritățile de drept de la Chișinău atenționează și asupra faptului că în acea perioadă, cetățeanul străin a folosit un pașaport diplomatic emis de Ministerul de Externe al Rusiei. Totuși, contrar prevederilor Convenției de la Viena, nu a parcurs acreditarea la Ministerul de Externe al Moldovei.