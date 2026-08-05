„Nu este corect să credem că dacă schimbăm miniștrii o dată la șase luni, rezultatele vor fi bune. Nu vor fi”. Maia Sandu, despre activitatea noului Guvern

Președinta Maia Sandu a declarat în cadrul podcastului „Jurnal Politic” că noul Guvern, în frunte cu Vasile Tofan, se „descurcă bine” și că este nevoie de stabilitate pentru rezultate. Șefa statului a mai adăugat că și-ar fi dorit un început de mandat mai ușor pentru noul cabinet de miniștri.

„Socoteala de acasă nu se potrivește cu cea de la târg. Ne-am fi dorit ca acest Guvern să aibă o intrare mai ușoară; vedem că, din păcate, din prima zi s-au început crizele, dar cred că Guvernul se descurcă bine și am încrederea că lucrurile vor merge mai departe așa. Noi cu toții trebuie să ajutăm Guvernul dacă vrem ca acesta să reușească, pentru că de asta depinde cum vom trăi noi. Când spun să ajutăm Guvernul, mă refer în primul rând să nu ne lăsăm manipulați de breaking news-uri și de titluri dramatice. Să avem răbdare să ne documentăm, să citim informațiile din surse credibile, să nu distribuim informații false și să ne concentrăm pe lucruri importante”, a spus președinta.

Cât despre activitatea premierului Vasile Tofan, președinta a declarat că este un om „energic” și că problemele pe care vor să le rezolve cer multă energie.

„Prim-ministrul este un om foarte energic, și asta este foarte important, pentru că problemele sunt foarte multe și cele sistemice pe care vrem să le rezolvăm cer foarte multă energie. Am văzut oameni dezamăgiți că nu s-au schimbat toți miniștrii. Nu este corect să credem că dacă schimbăm miniștrii o dată la șase luni, rezultatele vor fi bune. Nu vor fi. Avem nevoie de stabilitate. Oamenii aceștia nu vin în funcții pentru privilegii, dimpotrivă, vin să lucreze sub o presiune constantă, cu crize zi și noapte. Sunt niște oameni onești pe care trebuie să-i susținem, pentru că dacă continuăm așa, e ușor să ajungem în situația în care la putere vor reveni oameni corupți, pe care nu-i interesează opinia publică și care sunt acolo doar ca să-și umple buzunarele”, a mai declarat Maia Sandu.

Noul cabinet de miniștri, condus de prim-ministrul Vasile Tofan a depus jurământul miercuri, 22 iulie, la sediul Președinției, după ce marți, 21 iulie, a primit votul de încredere din partea Parlamentului.

După ce Parlamentul a oferit votul de încredere pentru Guvernul Tofan, ex-prim-ministrul Alexandru Munteanu a venit cu o postare în care i-a urat lui Vasile Tofan curaj. Acesta a menționat că va reveni la proiectele sale investiționale și cultural-educative din R. Moldova, Ucraina, România și Statele Unite și că „viața merge înainte și încă mai sunt multe lucruri bune de făcut”.

Premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia vineri, 3 iulie, după opt luni de la învestire. Acesta a declarat că are conștiința împăcată și a refuzat să ofere detalii despre decizia pe care a luat-o.