Cod galben de instabilitate atmosferică. Sunt prognozate ploi de scurtă durară, descărcări electrice, grindină și vijelii

Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM) a emis cod galben de instabilitate atmosferică. Avertizarea meteo este valabilă începând din 23 iunie 2026, în intervalul orelor 13:00–23:00.

„Pe arii extinse se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, izolat averse puternice (15–30 l/m²) cu grindină și vijelii în rafale de până la 15–20 m/s”, precizează AMM.

Conform hărții oficiale emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, codul este valabil pentru întreg teritoriul țării.

„În timpul manifestării fenomenelor prognozate sunt posibile acumulări de apă pe drumuri, reducerea vizibilității și perturbări temporare ale traficului rutier”, mai avertizează AMM.