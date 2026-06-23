Presupuse abuzuri în procesul de organizare a concursului pentru funcția de decan al Facultății Relații Economice Internaționale de la ASEM

Un grup de studenți ai Facultății Relații Economice Internaționale (REI) de la ASEM au sesizat ZdG despre presupuse abuzuri depistate în procesul de organizare a concursului pentru funcția de decan al acestei facultăți. Aceștia afirmă că, în cadrul Adunării generale a facultății, care a avut loc pe 10 iunie, a fost încălcat dreptul studenților de a pleda pentru un anumit candidat, iar în cazul unora chiar a fost restricționat dreptul de participare la adunare, deși evenimentul a fost anunțat ca fiind „Adunare generală”, fapt ce presupune accesul liber în sală al profesorilor și studenților.

Concursul vs Regulamentul

Studenții care au sesizat ZdG susțin că, în acest fel, Comisia de organizare a concursului pentru funcția de decan al Facultății REI ar favoriza un anumit candidat. „Probabil, din același motiv, anunțul despre concurs nu a fost făcut public, nu s-a făcut o campanie adevărată, pentru a atrage mai mulți candidați. Astfel, din cei doi candidați pentru acest post, unul nici nu ar fi eligibil, deoarece, în prezent, acesta nu este titular la Departament, termenul pentru ocuparea postului de conferențiar expirând în februarie 2026. Cel puțin așa spune Regulamentul ASEM (Art. 32, lit. (e), pt. 3) în cazul alegerilor pentru funcția de decan al unei facultăți: La concursul pentru ocuparea funcţiei de decan poate pretinde persoana care: 1) deţine cetăţenia Republicii Moldova; 2) posedă titlu ştiinţific şi/sau ştiinţifico – didactic; 3) este titular la facultatea respectivă; 4) cunoaşte limba română; 5) demonstrează profesionalism, integritate, şi corectitudine în relaţii cu colegii”, citează studenții din Regulament.

Aceștia mai afirmă că anunțul despre concursul pentru postul de decan al Facultății REI nu a fost publicat nicăieri, nici chiar pe portalul ASEM. „Anunțul despre concurs a fost plasat pe 23 aprilie 2026 numai la Avizierul facultății REI, situat la etajul 7, bloc B. Câți candidați putea atrage o astfel de vizibilitate a concursului?” – se întreabă aceștia.

„Postul de Decan este postul universitar menit să reprezinte studenții. Deci, ideal ar fi ca la alegerile unui Decan să participe toți studenții facultății, spre exemplu votând la un link generat în acest sens. În acest caz, însă, majoritatea studenților facultății nici nu au fost la curent cu alegerile Decanului”, explică studenții care ne-au contactat.

Petiționarii ZdG mai spun că una dintre candidate, după ce a depus dosarul la concursul actual și după încheierea perioadei de depunere a actelor la 6 mai 2026, a continuat să exercite funcția de decan. Contrar prevederilor legale, nu a fost emis Ordin de desemnare a unui decan interimar pe perioada concursului. „Nici Comisia de concurs ad-hoc, responsabilă de organizarea concursului la facultatea REI nu și-a exercitat atribuțiile corespunzător, admițând ca decana actuală, tot ea candidată la un nou mandat, să participe în mod direct la pregătirea și organizarea Adunării generale a facultății din 10 iunie”. Aceștia spun că au depistat cazuri în care studenții au fost contactați de conducătorii științifici ai Tezelor, care le-au indicat pentru cine anume să voteze la adunarea din 10 iunie. Când cineva dintre studenți a reproșat, i s-a oferit o alternativă – să invalideze buletinul de vot. Astfel, la final, au fost depistate mai multe buletine de vot invalidate. „Cel mai șocant a fost că s-a insistat asupra votării publice și nu secrete, așa cu ar fi trebuit să fie. Chiar președinta comisiei a cerut ca fiecare să voteze în prezența sa și a Comisiei de numărare a voturilor. Adică votanții să între câte 1-2 în sală și după ce semnează pe listă, iau buletinul de vot și votează”, explică studenții, precizând că astfel au devenit martori și chiar participanți la procesul de trucare a concursului pentru funcția de decan al Facultății REI.

Ce spune Comisia de organizare a concursului?

Silvia Iordache, membră a Comisiei de concurs ad-hoc pentru organizarea concursului pentru funcția de decan al Facultății REI, contactată de ZdG, susține că nu au fost admise încălcări. „S-a știut despre organizarea acestui concurs. Ambele candidate, în dosare, au prezentat toate informațiile necesare pentru participare la concurs. Nu cunosc exact dacă una dintre candidate ar fi neeligibilă. O să mai analizez dosarele, o să apelez la resurse umane, ca să clarific acest subiect”, ne-a spus Silvia Iordache.

Președinta Comisiei de concurs, Angela Casian, prim-prorector, prorector cu activitate didactică, ASEM, ne-a răspuns cu o întrebare: „Dar de unde cunosc studenții cine e titular și cine nu este titular?” Angela Casian a mai explicat că, conform procedurii, dosarele sunt verificate de Direcția resurse umane. „Eu nu mă abat de la Regulament cu niciun pas, deoarece aș putea fi penalizată. Nu este primul concurs pe care îl organizez”, spune președinta Comisiei de concurs. Întrebată când va avea loc ultima etapă a concursului, președinta Comisiei de concurs a răspuns cu o întrebare retorică: „Dar care-i problema?”.

Potrivit informațiilor publice de la ASEM, pe 23 iunie este programată ședința Comisiei de Concurs, la care se va decide recomandarea candidaturilor pentru a fi incluse spre votare la ședința Senatului din 24 iunie. Votarea finală va avea loc la ședința Senatului, anunțată pentru 24 iunie.