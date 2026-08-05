Reacția AIPA după ce un șef de direcție a fost reținut într-un dosar de trafic de influență. Instituția condamnă „orice tentativă de corupție și este dispusă să colaboreze cu instituțiile de resort”

Reprezentanții Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) susțin că instituția condamnă „orice tentativă de corupție și este dispusă să colaboreze cu instituțiile de resort”. Reacția vine după ce un șef de Direcție din cadrul AIPA a fost reținut miercuri, 5 august, într-o cauză penală pornită de trafic de influență.

„În contextul informațiilor publicate de Centrul Național Anticorupție, Agenția precizează că în dimineața zilei din 5 august curent, au avut loc verificări la domiciliul unui funcționar public din cadrul aparatului central.

Agenția, până la momentul publicării acestui comunicat, nu a recepționat informații de la autoritățile competente care ar relata detalii aferent cazului mediatizat.

(…) Continuăm să consolidăm mecanismele interne de control și prevenție pentru a elimina orice risc de această natură”, se spune într-un comunicat al Agenției.

Potrivit unui comunicat al CNA, șeful de direcție ar fi pretins și primit de la reprezentantul unui agent economic mijloace bănești în sumă totală de 130 000 de lei, susținând că ar avea influență asupra membrilor comisiei din cadrul AIPA și că i-ar putea determina să adopte o decizie favorabilă privind acceptarea cererii și acordarea subvenției solicitate de agentul economic.

„În urma măsurilor speciale de investigație, a fost documentată transmiterea de către bănuit a unor sume de bani către terțe persoane, iar în cadrul perchezițiilor efectuate ulterior, au fost depistate și ridicate mijloace bănești în valoare totală de 2,5 milioane de lei.

Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolatorul CNA”, se spune în comunicatul CNA.

Potrivit CNA, acțiunile de urmărire penală continuă în vederea identificării tuturor persoanelor implicate și documentării tuturor circumstanțelor cauzei.

Orice persoană beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.