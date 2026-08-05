FOTO Un șef de direcție din cadrul AIPA, reținut într-un dosar de trafic de influență: 2,5 milioane de lei, ridicați în timpul unor percheziții

Un șef de Direcție din cadrul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a fost reținut miercuri, 5 august, de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii Procuraturii Anticorupție (PA), într-o cauză penală pornită de trafic de influență.

Ziarul de Gardă a solicitat o reacție din partea reprezentanților AIPA. O vom publica imediat ce o vom primi.

Potrivit unui comunicat al CNA, șeful de direcție ar fi pretins și primit de la reprezentantul unui agent economic mijloace bănești în sumă totală de 130 000 de lei, susținând că ar avea influență asupra membrilor comisiei din cadrul AIPA și că i-ar putea determina să adopte o decizie favorabilă privind acceptarea cererii și acordarea subvenției solicitate de agentul economic.

„În urma măsurilor speciale de investigație, a fost documentată transmiterea de către bănuit a unor sume de bani către terțe persoane, iar în cadrul perchezițiilor efectuate ulterior, au fost depistate și ridicate mijloace bănești în valoare totală de 2,5 milioane de lei.

Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolatorul CNA”, se spune în comunicatul CNA.

Sursa foto: CNA

Potrivit CNA, acțiunile de urmărire penală continuă în vederea identificării tuturor persoanelor implicate și documentării tuturor circumstanțelor cauzei.

Orice persoană beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.