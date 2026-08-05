DOC Averea fostului deputat PAS Alexandr Trubca, vizat într-o anchetă despre investițiile sale „de milioane” în imobiliare, va fi verificată de ANI

Averea fostului deputat PAS Alexandr Trubca, care și-a dat demisia din funcția de parlamentar în contextul unei investigații TV8 despre „investițiile sale de milioane” într-un proiect imobiliar și sursele de finanțare ale acestuia, va fi verificată de Autoritatea Națională de Integritate (ANI). Un proces-verbal de inițiere a controlului averii a fost publicat miercuri, 5 august, pe site-ul instituției.

Controlul a fost inițiat în baza unei sesizări din oficiu, dar și în baza unei sesizări depuse ulterior. Trubca a declarat anterior că a solicitat ANI-ului să verifice dacă există vreun conflict de interese în activitatea sa.

„Urmare a examinării informațiilor din declarațiile depuse cu informațiile disponibile la etapa verificării prealabile a sesizării, inspectoarea de integritate apreciază fiind justificat și oportun inițierea procedurii de control a averii și a intereselor personale în privința domnului Alexandr Trubca și a membrilor de familie, or, sub aspectul modificărilor patrimoniale se reține că, în perioada deținerii calității de subiect al declarării, au dobândit mai multe bunuri imobile și mobile, iar stabilirea corespunderii surselor de venit obținute/declarate și a cheltuielilor suportate în legătură cu survenirea acestor modificări, cât și existența și justificarea disponibilității financiare obținute sub formă de donații, verificarea surselor de venit care au condus la formarea economiilor de numerar, poate fi realizată doar în cadrul unui control complex al averii și al intereselor personale (…)”, se menționează în documentul publicat de ANI.

Fostul deputat din partea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) Alexandr Trubca, care și-a depus mandatul de parlamentar, ar fi investit în dezvoltarea unui complex locativ cu aproape 400 de apartamente și a unui cartier de vile în comuna Trușeni, în perioada în care își exercita mandatul, potrivit unei investigații TV8.

În afaceri ar fi fost implicat un alt membru al PAS, Viorel Barda, fostul director al Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari, și unul dintre cei mai mari donatori ai PAS la ultimele alegeri parlamentare. Deși toate actele permisive au fost aprobate rapid de către autoritățile locale, Trubca afirmă că toate investițiile sunt legale și au fost finanțate din împrumuturi.

Potrivit TV8, Trubca a fondat în octombrie 2024 compania QNA Consulting, prin care a inițiat construcția unui complex rezidențial cu aproape 400 de apartamente în centrul comunei Trușeni. Terenul, în valoare de aproximativ 800.000 de euro, a fost cumpărat împreună cu alte două companii, iar deputatul a declarat că investiția a fost posibilă datorită unor împrumuturi acordate de partenerii de afaceri.

Ancheta arată că printre partenerii lui Trubca se numără Viorel Barda, fost deputat PAS și nașul său de cununie, precum și omul de afaceri Mihai Pop, despre care sursa citată scrie că a donat peste 600 de mii de lei PAS în campania electorală. Deputatul a confirmat că l-a rugat pe Pop să sprijine financiar partidul și că acesta este unul dintre partenerii proiectului imobiliar.

TV8 a arătat că unul dintre terenurile incluse în proiect ar fi fost cumpărat de la Dorel Apostol, ales local în Consiliul local Trușeni, din partea fracțiunii Mișcarea Alternativă Națională (MAN), condusă de primarul capitalei Ion Ceban. Ulterior, actele permisive au fost aprobate într-un termen scurt. Cu toate acestea, Trubca a declarat că nu a intervenit în procesul de autorizare și că nu a discutat cu reprezentanții Primăriei Trușeni despre proiect.

Investigația mai relatează că firma creată de deputat ar fi cumpărat un alt teren în Trușeni împreună cu compania fondată de Roman Cojuhari, fost director al Agenției Proprietății Publice (APP), unde este planificată construcția unui cartier de vile. Cojuhari susține că terenul pentru investiții a fost găsit de fratele său, iar banii – împrumutați de la părinți și cunoscuți.

„Noi nu avem cu Roman afaceri în comun. Asta să fie foarte clar. În sensul că legături economice noi nu avem. Noi avem proprietăți în comun, dar asta e altceva. Nu noi avem, dar companiile”, spune Trubca.

Trubca susține că toate investițiile au fost realizate legal, din împrumuturi, donații declarate și venituri din investiții financiare.

Totodată, potrivit TV8, Trubca și-a rezervat un apartament într-un complex rezidențial din Sibiu, România, investiție pe care spune că o va declara după finalizarea tranzacției.

Alexandr Trubca a anunțat, pe 10 iulie, că renunță la mandatul de deputat PAS. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Trubca a susținut că, „în condițiile în care subiectul activității mele economice afectează imaginea și credibilitatea întregii echipe, nu pot acționa altfel”. Ulterior, cererea de demisie a fost aprobată de Parlament.

Acesta a menționat că rămâne membru al echipei PAS.

„Tot ce am spus public rămâne valabil. Urmează ca ANI să încheie verificarea pe care am cerut-o chiar eu și să se pronunțe. Este un semn bun că după cinci ani de mandat cu Partidul Acțiune și Solidaritate am ajuns să discutăm despre etica și moralitatea activității economice a demnitarilor.

Încă câțiva ani în urmă discutam despre „kulioace”, grupări criminale organizate care au capturat statul și camere ascunse în casele jurnaliștilor independenți. Sper ca demisia mea să ridice standardele clasei politice, pentru toți demnitarii din țara asta, actuali și viitori. Atunci când există chiar și o întrebare de moralitate sau etică, pleci din funcție. Eu așa înțeleg lucrurile și așa procedez. Rămân membru al echipei PAS și voi lucra în continuare pentru a contribui la realizarea dezideratului generației noastre: aderarea Moldovei la UE”, a spus Trubca pe pagina sa de Facebook.