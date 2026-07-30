VIDEO Ședința Parlamentului s-a încheiat. Legislativul a încheiat prima sesiune ordinară din 2026, aceștia se vor reuni în a doua sesiune la sfârșit de august

Deputații s-au întrunit joi, 30 iulie, în ultima ședință din cadrul primei sesiuni ordinare a anului 2026. Pe agenda ședinței au fost incluse 33 de subiecte. Parlamentul urmează să ia act de demisia deputatei Victoria Belous, numită din nou ministră a Finanțelor.

Totodată, deputații urmează să examineze, în prima lectură, un proiect de lege care modifică codul electoral astfel încât alegerile pentru funcția de bașcan și deputat în Adunarea Populară să aibă loc prin sistem proporțional, nu uninominal cum este acum.

UPDATE 21:16 Ședința s-a finalizat. Totodată, deputații au votat încheierea primei sesiuni ordinare a anului 2026. Deputații se vor reuni în cea de a doua sesiune începând cu 24 august.

UPDATE 21:00 Deputații au votat proiectul de hotărâre privind demisia deputatei PAS Victoria Belous în Parlament.

UPDATE 20:55 Entitatea responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene va fi obligată să creeze gradual și să mențină stocuri de gaze. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost votat în lectura a doua de Parlament.

Potrivit documentului, stocurile vor trebui să acopere cel puțin 15% din consumul mediu anual de gaze naturale al consumatorilor finali din regiunea transnistreană, calculat pe baza datelor înregistrate în ultimii cinci ani. La determinarea acestui consum vor fi luate în considerare doar volumele utilizate pentru necesitățile proprii ale consumatorilor din regiune, fără a include gazele folosite pentru producerea energiei electrice livrate în afara regiunii. Stocurile urmează să fie create gradual până la 1 noiembrie, conform unui calendar stabilit de ANRE.

De asemenea, în perioada sezonului de încălzire, entitatea responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene va prezenta rapoarte către Ministerul Energiei și Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică privind nivelul stocurilor create. Proiectul mai stabilește modul de utilizare graduală a stocurilor de gaze în perioada 1 noiembrie – 31 martie, cu posibilitatea depășirii limitelor lunare doar în cazuri justificate și cu aprobarea autorităților competente.

De menționat că, în anul 2022, Parlamentul a adoptat o inițiativă legislativă care impune obligativitatea creării stocurilor de gaze naturale. Totuși, sistemul de gaze naturale din Republica Moldova este divizat între malul drept al râului Nistru şi regiunea transnistreană, aceasta nefiind controlată de autoritățile constituționale ale țării. În stânga Nistrului este amplasată cea mai mare centrală termoelectrică consumatoare de gaze naturale – MGRES, care, până în anul 2024 inclusiv, furniza până la 80% din energia electrică anuală utilizată pe malul drept al râului Nistrului.

UPDATE 20:30 Persoanele cercetate penal sau condamnate pentru infracțiuni împotriva copiilor nu vor putea ocupa funcții care implică interacțiunea cu minorii. Un proiect de lege care prevede măsuri menite să consolideze sistemul de protecție a copiilor împotriva violenței, neglijării și exploatării a fost votat de Parlament în lectura a doua.

Noile prevederi completează Codul muncii cu noțiunea de contact regulat cu copiii, prin care se înțelege interacțiunea directă cu unul sau mai mulți copii, în mod fizic sau prin intermediul tehnologiilor informaționale și al mijloacelor de comunicare, care decurge din atribuțiile funcției ori din natura activității desfășurate și implică, în mod obișnuit, îngrijirea, supravegherea, protecția, educarea, instruirea, evaluarea, tratamentul sau consilierea copiilor.

Modificările propuse vizează și interdicțiile privind angajarea în funcții care implică contact regulat cu copiii. Astfel, nu vor putea fi angajate în asemenea funcții persoanele în privința cărora sunt instituite măsuri de ocrotire judiciară, precum și cele care au fost anterior condamnate printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau care au calitatea de bănuit, învinuit sau inculpat într-o cauză penală pentru o infracțiune săvârșită cu intenție asupra unui copil.

În cazul funcțiilor care presupun îngrijirea și educarea copilului în familia, domiciliul sau reședința temporară a persoanei care urmează să fie angajată, interdicția de angajare poate fi aplicată numai dacă, în urma evaluării condițiilor de trai și a situației persoanelor care locuiesc în aceeași gospodărie, autoritatea tutelară constată existența unui risc actual, concret și semnificativ pentru siguranța, sănătatea, dezvoltarea sau bunăstarea copilului.

Totodată, angajatorii vor avea obligația de a asigura instruirea salariaților care desfășoară activități ce implică contact regulat cu copii. Aceștia vor fi pregătiți să prevină, să identifice și să raporteze cazurile de violență, neglijare și exploatare, precum și să comunice și să interacționeze cu copiii prin metode bazate pe respectarea drepturilor acestora și pe aplicarea unor măsuri de îndrumare și disciplinare nonviolente.

O altă prevedere a proiectului stabilește că, în cazul inițierii unei cauze penale pentru infracțiuni comise împotriva copiilor, angajatorul va suspenda din funcție salariatul care interacționează cu copiii la locul de muncă.

UPDATE 20:20 Suspendarea condiționată a executării pedepsei nu va putea fi aplicată pentru formele agravante ale traficului de ființe umane. Prevederea se regăsește în proiectul de lege privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane și protejarea victimelor, votat de Parlament în lectura a doua.

Proiectul adaptează legislația la formele actuale ale traficului de ființe umane. De exemplu, va fi incriminată reținerea pașaportului, nu doar sustragerea, tăinuirea sau distrugerea documentelor de călătorie. Modificarea vizează cazurile în care victima oferă benevol pașaportul, iar ulterior făptuitorul refuză să îl restituie și îl folosește pentru a-i limita libertatea de deplasare a victimei, pentru a o împiedica să se adreseze autorităților sau pentru a o menține într-o stare de dependență.

De asemenea, proiectul introduce noi forme de exploatare. Este vorba despre căsătoria forțată, reglementată ca scop distinct al traficului de ființe umane. Această reglementare acoperă cazurile în care consimțământul este viciat sau absent, asigurând incriminarea clară a acțiunilor de recrutare, transportare, transfer, adăpostire sau primire a persoanei în acest scop. O altă noțiune inclusă în legislație este aservirea în scop de exploatare, precum și schimbul unei persoane sau transferul controlului asupra acesteia.

UPDATE 20:15 În legislația națională va fi instituit un mecanism de coordonare și autorizare a proiectelor de infrastructură energetică de interes strategic, care va oferi un regim prioritar proiectelor dezvoltate în parteneriat cu statele membre ale Uniunii Europene. Un proiect de lege care conține aceste măsuri a fost votat în lectura a doua de Parlament.

Potrivit proiectului, Legea cu privire la energetică va fi completată cu un capitol distinct dedicat proiectelor de interes comun și reciproc. Ca urmare, va fi instituit un regim juridic special pentru infrastructura energetică strategică și va fi reglementată procedura de autorizare coordonată și accelerată pentru acest tip de proiecte. Astfel, va fi desemnat un punct unic de contact, vor fi stabilite termene maxime pentru etapele procedurii de autorizare și vor fi introduse mecanisme de coordonare și monitorizare interinstituțională.

UPDATE 20:05 Vehiculele rutiere și piesele auto vor fi supuse omologării înainte de a fi puse pe piață. Proiectul legii privind omologarea și supravegherea pieței vehiculelor rutiere a fost votat în lectura a doua de Parlament.

Astfel, documentul prevede obligativitatea omologării tuturor vehiculelor rutiere, inclusiv a autovehiculelor, remorcilor, motocicletelor, vehiculelor cu trei roți și cvadriciclurilor, precum și a pieselor și echipamentelor auto. Măsura are drept scop sporirea siguranței cetățenilor și consolidarea controlului asupra calității mijloacelor de transport și a pieselor auto. Totodată, va fi instituit un registru național al omologărilor, interoperabil cu alte registre de stat, pentru asigurarea trasabilității și a controlului.

Potrivit Legislativului, proiectul de lege reglementează două proceduri de omologare – individuală și de tip.

Omologarea individuală presupune evaluarea separată a fiecărui vehicul nou, utilizat sau modificat, pentru a confirma respectarea cerințelor tehnice minime de siguranță și conformitate. Procedura cuprinde trei etape: identificarea și verificarea documentelor, verificarea marcajelor de omologare ale vehiculului și efectuarea inspecțiilor tehnice necesare. Aceasta va putea fi realizată atât în centre tehnice desemnate, cât și în subdiviziunile competente ale Agenției Servicii Publice (ASP).

Omologarea de tip presupune verificarea la nivel documentar de către autoritatea de omologare, a conformității vehiculelor noi importate sau modificate în Republica Moldova, înainte de introducerea acestora pe piață și de înmatriculare.

Legea privind omologarea și supravegherea pieței vehiculelor rutiere va intra în vigoare la 1 ianuarie 2029.

Potrivit datelor statistice, în R. Moldova sunt înregistrate 1,16 milioane de unități de transport. Cele mai multe dintre ele, peste 834 000, sunt autoturisme, inclusiv taxiuri.

UPDATE 20:00 Codul electoral va fi completat cu noi reglementări privind votul prin corespondență și organizarea alegerilor în UTA Găgăuzia, „menite să consolideze transparența, corectitudinea și eficiența procesului electoral”. Prevederile se regăsesc în proiectul de modificare a Codului electoral, aprobat de Parlament joi, 30 iulie, în prima lectură.

UPDATE 18:25 Deputații examinează proiectul de lege care modifică codul electoral astfel încât alegerile pentru funcția de bașcan și deputat în Adunarea Populară să aibă loc prin sistem proporțional.

UPDATE 18:00 Persoanele implicate în procese penale vor beneficia de „garanții procedurale sporite, armonizate cu standardele Uniunii Europene”, conform unui comunicat de presă emis de Parlament. Un proiect de lege care prevede aceste măsuri a fost aprobat în prima lectură la ședința plenară de joi, 30 iulie.

UPDATE 17:00 Republica Moldova accesează o finanțare de 150 de milioane de euro din partea Băncii Europene de Investiții (BEI) pentru implementarea proiectului „Livada Moldovei II”. Parlamentul a ratificat Contractul de finanțare dintre Republica Moldova și BEI.

Contractul continuă parteneriatul lansat în 2016, odată cu implementarea primei etape a proiectului „Livada Moldovei” – o linie de creditare prin care BEI a sprijinit investițiile în sectorul horticol prin intermediul băncilor comerciale participante. Proiectul „Livada Moldovei II” extinde această cooperare până în anul 2031 și acoperă un spectru mai larg de activități agricole, contribuind, totodată, la parcursul european al Republicii Moldova. Noul proiect urmărește creșterea competitivității sectorului agricol, alinierea acestuia la standardele Uniunii Europene, reducerea sărăciei în mediul rural, consolidarea securității alimentare și sprijinirea procesului de aderare la UE.

Cea mai mare parte a finanțării – aproximativ 135 de milioane de euro – va fi acordată prin intermediari financiari microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii care activează în domenii precum horticultura, viticultura, zootehnia și acvacultura, procesarea produselor agricole, sisteme de irigare și digitalizarea sectorului. Alte aproximativ 15 milioane de euro vor fi destinate investițiilor publice în infrastructura de cercetare și educație, siguranța alimentară și serviciile publice destinate sectorului agricol.

Potrivit Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, împrumutul de 150 de milioane de euro, acordat în condiții concesionale, va genera investiții totale de peste 300 de milioane de euro, inclusiv prin contribuția beneficiarilor finali. Printre principalele efecte preconizate se numără modernizarea infrastructurii agroalimentare, crearea locurilor de muncă în mediul rural, creșterea exporturilor cu valoare adăugată și reducerea dependenței de importurile alimentare.

Contractul de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții privind realizarea proiectului „Livada Moldovei II” a fost semnat la Chișinău la 29 iunie 2026. Proiectul „Livada Moldovei II” este inclus pe lista proiectelor investiționale din cadrul Mecanismului de Reformă și Creștere pentru Republica Moldova, care vor fi implementate prin intermediul Platformei de Investiții pentru Vecinătate.

UPDATE 15:58 După cinci ore, proiectul de lege privind reforma „Restart în educație” a fost aprobat în prima lectură de Parlament cu votul a 53 de deputați. Astfel, în Republica Moldova vor fi create Agenții Teritoriale pentru Educație, care vor înlocui actualele direcții, secții și departamente raionale și municipale de învățământ.

UPDATE 14:25 Parlamentul examinează, de peste patru ore, proiectul de lege privind reforma „Restart în educație”.

Conform Ministerului Educației și Cercetării (MEC), care este autorul inițiativei legislative, obiectivul general al proiectului este „asigurarea accesului la educație de calitate pentru toți copiii din țară prin crearea unui sistem unitar, profesionist şi responsabilizat de management al învățământului general, capabil să asigure implementarea eficientă şi uniformă a politicilor educaționale, reducerea disparităților teritoriale, dezvoltarea strategică a rețelei şcolare şi utilizarea eficientă a resurselor publice în interesul calității educației”.

Mai exact, urmează să fie instituite Agenții Teritoriale pentru Educaţie (ATE), ca autorități administrative din subordinea Ministerului Educației şi Cercetării, organizate cu subdiviziuni teritoriale, finanțate din bugetul de stat şi responsabile de administrarea instituțiilor publice de învățământ primar, gimnazial, liceal şi special. În UTA Găgăuzia se păstrează regimul distinct prevăzut de proiect cu exercitarea atribuțiilor printr-o autoritate administrativă teritorială creată şi subordonată Adunării Populare.

„Proiectul nu urmăreşte centralizarea rigidă a tuturor competențelor educaţionale. Educația timpurie rămâne în administrarea administrației publice locale (APL) I, iar învățământul extraşcolar rămâne în administrarea APL I sau APL II, după caz. Noua arhitectură delimitează rolurile astfel încât actorul care răspunde pentru administrarea unui segment educațional să dispună şi de instrumentele necesare de management”, se arată în nota informativă.

Prevederi noi:

introducerea noțiunii de„Agenţie Teritorială pentru Educație” în Codul educației;

stabilirea ATE ca nivel teritorial de administrare pentru instituțiile publice de învățământ primar, gimnazial, liceal şi special;

transformarea ATE în fondatori şi autorități ierarhic superioare pentru instituțiile publice de învățământ primar, gimnazial, liceal şi special ;

; delimitarea expresă a atribuțiilor MEC, ATE, APL I, APL II şi UTA Găgăuzia;

stabilirea competenţei ATE de a fixa districtele şcolare pentru instituțiile publice de învățământ primar şi/sau gimnazial, în consultare cu APL;

pentru instituțiile publice de învățământ primar şi/sau gimnazial, în consultare cu APL; reglementarea conducerii ATE, inclusiv numirea directorului prin concurs pentru un mandat de 5 ani, cu limitarea numărului de mandate ;

; reconfigurarea finanțării: alocații de la bugetul de stat pentru instituțiile administrate de ATE şi transferuri cu destinaţie specială către bugetele locale pentru educația timpurie şi învățământul extraşcolar;

reglementarea regimului bunurilor proprietate publică a Unității Administrativ-Teritoriale utilizate de instituțiile de învățământ: proprietatea rămâne locală, iar utilizarea de către ATE se face prin comodat;

instituirea unei tranziții etapizate, cu termene pentru aprobarea actelor subsecvente, transferul de personal, reorganizarea organelor locale de specialitate în domeniul învățământului (OLSDI) şi transmiterea bunurilor mobile aferente atribuţiilor transferate;

ajustări conexe privind prevenirea violenței, integrarea străinilor, măsurile destinate copiilor cu comportament deviant, salarizarea şi finanțele publice locale.

Pe termen mediu, reforma urmăreşte „reducerea disparităților teritoriale în aplicarea politicilor educaționale, clarificarea raporturilor dintre nivelurile de administrare, administrarea mai predictibilă a reţelei şcolare şi utilizarea mai eficientă a resurselor publice”.

„În acelaşi timp, ea urmăreşte crearea şi dezvoltarea unei culturi instituționale bazate pe calitate, responsabilitate şi management orientat spre rezultate, prin profesionalizarea structurilor teritoriale, reducerea influențelor politice de conjunctură în deciziile administrative şi consolidarea capacității de planificare, monitorizare şi intervenție a sistemului”, a explicat MEC.

Deputata Mișcării Alternative Naționale (MAN), Angela Cutasevici, care anterior, în calitate de viceprimară a municipiului Chișinău, a coordonat domeniul educației, a cerut Ministerului Educației să explice ce rezultate concrete va genera reforma „Restart în educație” pentru școlile și grădinițele din capitală. Angela Cutasevici a atras atenția că schimbarea administrației „nu va rezolva automat problemele din educație”.

Și vicepreședintele Parlamentului, deputatul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) Vlad Batrîncea, a criticat de la tribuna Parlamentului reforma „Restart în educație”. Parlamentarul a declarat că reforma propusă de guvernare nu rezolvă „problemele reale” ale sistemului educațional, ci „riscă să accelereze depopularea localităților și centralizarea excesivă a procesului decizional”.

În intervenția sa, Vlad Batrîncea a făcut referire la evoluția sistemului de administrare a educației din R. Moldova și a subliniat că descentralizarea este un principiu consacrat constituțional și un angajament al statului.

„Domnule ministru, dumneavoastră v-ați născut în iunie 1991. În 1991, în Republica Moldova, instituțiile școlare erau gestionate de RONO-uri, subordonate Ministerului Învățământului al RSS Moldovenești. Era un sistem perfect centralizat, în care era foarte clar cine gestionează ministerul, cine stabilește bugetele și cine stabilește salariile. Nu neapărat acel sistem a fost unul bun și nu neapărat trebuie idealizat. Dar mă bucur că domnul ministru, fiind născut în ultimul an al Uniunii Sovietice, revine cumva la un sens sănătos al organizării sistemului. Doar că există o diferență fundamentală: puterea sovietică a construit școli, voi le închideți. Puterea sovietică a construit universități, voi le închideți. Puterea sovietică, după război, a investit foarte mulți bani în știință, în Academia de Științe a Moldovei. Voi astăzi ați lăsat Academia de Științe doar cu denumirea și fără buget. Bugetul pentru cercetare este la domnul Perciun, iar academicienii au rămas doar cu propriile regalii”, a declarat Vlad Batrîncea.

UPDATE 11:32 Un deputat Democrația Acasă, care ar fi avut un discurs discriminatoriu de la tribuna Parlamentului, riscă să fie sancționat. În plus, soția acestuia este angajată a Consiliului Europei, organizație care protejează drepturile omului. Este vorba despre Alexandru Verșinin.

Deputata Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) Marcela Adam a anunțat că, „în calitate de deputată, și în mod special de președintă a Platformei femeilor deputate, a sesizat instituțiile competente: Consiliul pentru egalitate, Avocatul poporului și Inspectoratul General de Poliție, precum și instituții internaționale, inclusiv oficiul Consiliului Europei la Chișinău”.

„Ceea ce s-a întâmplat în această sală la ședința trecută a fost nu doar o simplă ieșire necontrolată și nici folclor politic parlamentar, a fost un discurs al urii, al discriminării și al degradării morale. Nu poți pretinde că aperi cetățenii, în timp ce umilești oamenii. Nu poți vorbi despre valori, femei și copii în timp ce promovezi misoginia, homofobia și intoleranța (…)”, a declarat Adam.

UPDATE 10:20 Conform unui comunicat de presă, suplimentul la ordinea de zi, aprobat miercuri, 29 iulie, include nouă proiecte de lege. În prima lectură vor fi dezbătute două inițiative legislative de armonizare a legislației naționale cu normele Uniunii Europene, care vizează dezvoltarea rețelei transeuropene de transport (TEN-T) și sporirea garanțiilor procedurale pentru persoanele urmărite penal.

De asemenea, pe agenda ședinței figurează mai multe proiecte de ratificare a unor acorduri și convenții internaționale, inclusiv privind finanțarea proiectelor destinate întreprinderilor micro, mici și mijlocii și proiectului „Livada Moldovei II”, protecția animalelor de fermă și în timpul transportului internațional, precum și coproducția de opere audiovizuale sub formă de seriale.

Deputații vor examina în lectura a doua proiectul privind consolidarea sistemului de protecție a copilului împotriva violenței, neglijării și exploatării și proiectul ce vizează identificarea și înregistrarea animalelor.

Anterior, Biroul permanent a aprobat ordinea de zi de bază a ședinței plenare care include examinarea a 24 de proiecte de acte normative.