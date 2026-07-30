Garanții procedurale sporite pentru persoanele urmărite penal, în conformitate cu standardele UE

Persoanele implicate în procese penale vor beneficia de „garanții procedurale sporite, armonizate cu standardele Uniunii Europene”, conform unui comunicat de presă emis de Parlament. Un proiect de lege care prevede aceste măsuri a fost aprobat în prima lectură la ședința plenară de joi, 30 iulie.

Inițiativa legislativă, elaborată de Ministerul Justiției, urmărește armonizarea legislației naționale cu prevederile a șase directive UE în domeniul justiției penale.

„Noile prevederi nu modifică modul de desfășurare a procesului penal, ci oferă garanții suplimentare și reguli mai clare pentru exercitarea efectivă a drepturilor procesuale de către persoanele bănuite, învinuite sau inculpate, persoanele private de libertate, precum și copiii implicați în proceduri penale”, explică autorul inițiativei.

Modificările propuse la Codul de procedură penală și la alte acte normative conexe vizează dreptul la interpretare și traducere. Astfel, sunt reglementate statutul interpretului și traducătorului în procesul penal, posibilitatea asigurării asistenței prin videoconferință sau prin alte mijloace tehnice, precum și obligația asigurării unei interpretări și traduceri exacte și complete. Totodată, organul de urmărire penală și instanța de judecată vor avea obligația de a verifica dacă persoana cunoaște și înțelege limba în care se desfășoară procesul penal.

Proiectul reglementează și dreptul la traducerea actelor procedurale și a documentelor din dosarul penal. Acesta prevede traducerea actelor privind reținerea și măsurile preventive privative de libertate, a ordonanței de punere sub învinuire, a rechizitoriului și a hotărârilor judecătorești care vizează fondul cauzei sau drepturile persoanei, fără a exclude posibilitatea traducerii și a altor documente, dacă este necesar.

O altă modificare se referă la consolidarea dreptului la informare în cadrul procedurilor penale. Astfel, persoanele reținute sau cercetate penal vor primi în scris informații despre drepturile și obligațiile lor. Acestea vor fi redactate într-un limbaj clar și accesibil și vor fi furnizate în limba română sau într-o altă limbă pe care persoana o înțelege.

Proiectul conține prevederi care reglementează condițiile în care o persoană poate renunța la apărător, precum și dreptul de a reveni asupra acestei decizii.

Modificările propuse vizează și consolidarea protecției copiilor implicați în proceduri penale. Sunt propuse instituirea garanții suplimentare pentru aceștia, inclusiv evaluarea psihosocială, precum și adaptarea audierilor în funcție de vârsta și gradul său de maturitate al copilului.

Totodată, sunt consolidate garanțiile privind prezumția de nevinovăție. Proiectul prevede interzicerea prezentării publice a unei persoane ca fiind vinovată înainte de pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive și stabilește că exercitarea dreptului la tăcere nu poate fi folosită în defavoarea acesteia.

Proiectul urmează să fie examinat de Parlament în lectura a doua.