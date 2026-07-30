„Cum o să protejăm noi psihicul copiilor noștri?”. Îngrijorat de „venirea unui bărbat îmbrăcat în rochie”, dar cu venituri declarate de la Consiliul Europei? Sesizare la mai multe instituții în privința discursului unui deputat de la Democrația Acasă

Un deputat Democrația Acasă, care ar fi avut un discurs discriminatoriu de la tribuna Parlamentului, riscă să fie sancționat. În plus, soția acestuia este angajată a Consiliului Europei, organizație care protejează drepturile omului. Este vorba despre Alexandru Verșinin.

Deputata Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) Marcela Adam a anunțat că, „în calitate de deputată, și în mod special de președintă a Platformei femeilor deputate, a sesizat instituțiile competente: Consiliul pentru egalitate, Avocatul poporului și Inspectoratul General de Poliție, precum și instituții internaționale, inclusiv oficiul Consiliului Europei la Chișinău”.

„Ceea ce s-a întâmplat în această sală la ședința trecută a fost nu doar o simplă ieșire necontrolată și nici folclor politic parlamentar, a fost un discurs al urii, al discriminării și al degradării morale. Nu poți pretinde că aperi cetățenii, în timp ce umilești oamenii. Nu poți vorbi despre valori, femei și copii în timp ce promovezi misoginia, homofobia și intoleranța (…)”, a declarat Adam.

Aceasta a spus că a informat oficiul Consiliului Europei la Chișinău și a solicitat examinarea „implicațiilor reputaționale” pentru instituție, având în vedere că „familia deputatului beneficiază, conform declarației sale de avere, de venituri salariale provenite din activitatea desfășurată de către soția sa în cadrul Consiliului Europei”.

„Cred că în acest caz, ipocrizia devine sfidătoare. Să beneficiezi de venituri salariale europene, în timp ce promovezi dezbinarea socială după metodicika (narativele, n.r.) Kremliniului este amoral”, a mai subliniat deputata.

Este vorba despre deputatul partidului „Democrația Acasă” Alexandru Verșinin, care a indicat în declarația de avere pentru 2025 un salariu al soției, de la Consiliul Europei, de peste 17 mii de euro, adică 345 de mii de lei sau aproape 29 de mii de lei lunar. În plus, alte 14 mii de lei au fost din diurne.

La ședința din 28 iulie a Parlamentului, în timp ce se examina proiectul privind alinierea cadrului normativ la standardele aplicabile organismelor de promovare a egalității, Verșinin a declarat că cetățenii l-ar întreba „ce înseamnă expresie de gen”, iar el ar trebui să explice „că vine un bărbat îmbrăcat în rochie, cu perucă, cu buzele vopsite, și spune că el nu este Giovani dar de azi este Giovana”.