Modificări la Codul electoral: sistemul electoral din UTA Găgăuzia ar putea trece la sistemul proporțional

Codul electoral urmează să fie modificat astfel încât alegerile pentru funcția de bașcan și deputat în Adunarea Populară să aibă loc prin sistem proporțional, nu uninominal cum este acum. Un proiect de lege în acest sens a fost înregistrat în Parlament. Totuși, această modificare nu va fi aplicată alegerilor din 15 noiembrie 2026, precizează expertul WatchDog, Ștefan Bejan.

„Pentru a respecta principiul stabilității legislației electorale, schimbarea va intra în vigoare abia la următorul scrutin al Adunării Populare. Prin urmare, alegerile din această toamnă se vor desfășura după regulile actuale, în baza sistemului majoritar, în circumscripții uninominale, unde este ales candidatul care obține cele mai multe voturi în fiecare circumscripție”, a explicat expertul Ștefan Bejan.

Alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei (APG) urmează să aibă loc pe 15 noiembrie 2026.