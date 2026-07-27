Fermierii avertizează asupra deficitului de motorină și au cerut de la instituții explicații. Guvernul: „Sub 10% dintre stațiile PECO nu au motorină. Două barje cu 6000 de tone de combustibil au ajuns în R. Moldova”

În ultimele 24 de ore, două barje încărcate cu aproximativ 6000 de tone de combustibil au intrat în R. Moldova, a informat luni, 27 iulie, Guvernul. Anunțul a fost făcut în contextul postării Asociației Forța Fermierilor precum că „tot mai mulți agricultori din diferite raioane semnalează că dincolo de explozia prețurilor la diesel, ei se confruntă cu deficit tot mai acut de carburanți”.

De asemenea, Executivul a mai precizat că astăzi urmează că ajungă un nou transport, cu o capacitate similară de circa 6000 de tone de motorină. Aceste volume suplimentare sunt destinate să reducă imediat deficitul existent la unele stații PECO.

„Guvernul continuă să monitorizeze situația îndeaproape și va adopta, dacă va fi necesar, măsuri suplimentare pentru a asigura aprovizionarea stabilă a țării cu combustibil.”

Totodată, instituția au menționat că pe 27 iulie, 53 de stații PECO (sub 10%) din totalul de 590 (dintre care 38 aparțin rețelei Lukoil) nu dispuneau de stocuri de motorină. Prin comparație, la vârful crizei din primăvara anului 2026, pe 26 martie, 182 de stații nu aveau stocuri disponibile.

Potrivit Guvernului, cauze ale deficitului ar fi scăderea nivelului Dunării, precum și escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, care au generat blocaje în lanțurile de transport, afectând livrările de combustibil.

Asociația Forța Fermierilor a cerut explicații și intervenții urgente din partea mai multor autorități abilitate cum ar fi ANRE, Guvernul și Consiliul Concurenței, susținând că agricultorii se confruntă cu deficit de carburanți.