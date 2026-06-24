ULTIMA ORĂ Fostul director adjunct al SIS, Alexandru Balan, rămâne fără cetățenia R. Moldova

Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandru Balan, a rămas fără cetățenia Republicii Moldova. Decretul privind retragerea cetățeniei a fost semnat de președinta Maia Sandu la 23 iunie. Balan a fost anterior grațiat în dosarul privind divulgarea secretului de stat și extrădat în Belarus în cadrul unui schimb de prizonieri care a făcut posibilă întoarcerea acasă a doi ofițeri SIS moldoveni.

Decretul semnat de șefa statului poate fi contestat în instanță.

În aprilie 2026, Maia Sandu a anunțat că doi angajați ai SIS, cetățeni ai R. Moldova aflați în captivitate în Federația Rusă, au fost eliberați în cadrul unui schimb realizat cu sprijinul SUA, Poloniei și României. În schimb, Alexandru Balan, fost adjunct al directorului SIS, „acuzat de trădare de patrie în interesul Belarusului, a fost grațiat pentru a putea părăsi țara”.

„Pentru a-i putea readuce acasă, în urma unei operațiuni complexe, cei 2 ofițeri au fost schimbați, după cum s-a solicitat de cealaltă parte, cu alte două persoane: un cetățean al Federației Rusiei, Popova Nina, care acționa împotriva statului Republica Moldova, și Alexandru Balan, cetățean al Republicii Moldova, acuzat de trădare de țară în interesul KGB-ului din Belarus, care a fost grațiat pentru a putea pleca în Belarus”, se arată în mesajul șefei statului.

Ajuns în Belarus, acesta a fost întâmpinat cu flori de către reprezentanți ai Comitetului pentru Securitate de Stat al Belarusului. Presa de stat de la Minsk a publicat imagini cu momentul. În clipul video, Balan spune că este „o mare onoare”, iar interlocutorul său îi răspunde „mereu”. Apoi, într-un interviu, Balan a respins acuzațiile potrivit cărora ar fi colaborat cu servicii secrete din Rusia sau Belarus.

Anterior extrădării în Belarus, el a fost reținut în România pentru că ar fi divulgat informații secrete către KGB-ul Belarusului, însă Curtea de Apel București a aprobat extrădarea lui Alexandru Balan la Chișinău, deși el risca peste 20 de ani de închisoare. Între timp, în R. Moldova, Balan a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 27 (Tentativa de infracțiune, n.r.) , 344 alin. (1) (Divulgarea secretului de stat, n.r.) din Codul penal și a fost condamnat la o pedeapsă sub formă de închisoare pentru un termen de un an și șase luni, cu executarea acesteia în penitenciar de tip semiînchis, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, pe un termen de doi ani și șase luni.



