Detalii despre fostul director adjunct al SIS, Alexandru Balan, reținut în România pentru că ar fi divulgat informații secrete către KGB-ul Belarusului

Alexandru Balan, fostul director adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate (SIS) ar fi, potrivit surselor G4Media, fostul angajat al spionajului din R. Moldova reținut luni, 8 septembrie, în România, fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în forma continuată.

În trecut, Balan a fost audiat de mai multe ori de SIS pentru implicare în evenimentele din aprilie 2009. De asemenea, acesta a fost decorat de preşedintele R. Moldova, Nicolae Timofti. ZdG vă prezintă mai jos și alte detalii despre cariera acestuia.

Alexandru Balan a devenit director adjunct al SIS după ce pe 17 martie 2016, la propunerea directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate (SIS), fostul președinte Nicolae Timofti a semnat un decret privind numirea lui în funcție.

Balan este un utilizator destul de activ al Facebook-ului, postând aproape zilnic. În ultimele sale postări, acesta redistribuia noutăți și videoclipuri despre actualitate, deseori adresându-se SIS-ului, cerând unele explicații, solicitând „reforma SIS”, întrucât aceasta „nu este doar necesară, ci esențială pentru viitorul unui serviciu de informații modern” și criticându-l pe actualul șef al Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteață.

În iunie, Alexandru Balan s-a adresat într-o postare președintei Maiei Sandu și președintelui Parlamentului Igor Grosu, prin care informa despre „criza profundă care se manifestă în cadrul Serviciului de Informații și Securitate“. Potrivit lui, SIS „traversa o fază critică”, marcată de „suspiciuni solide privind lipsa de competență managerială în compartimente esențiale și de cazuri de corupție instituțională la nivel înalt”.

„Un exemplu elocvent îl reprezintă gestionarea domeniului securității economice de către o persoană fără studii de specialitate — fapt ce compromite capacitatea serviciului de a identifica și contracara riscurile economice sistemice, precum crima financiară organizată, spălarea de bani și sabotajul economic. Această slăbiciune strategică este amplificată de suspendarea recentă a mai multor ofițeri din SIS, în frunte cu șeful Secției Filaj, în urma unor acuzații extrem de grave, printre care: corupție activă, scurgeri de informații clasificate și delapidarea fondurilor instituționale prin metode ilicite”, scria Balan.

Astfel, acesta a afirmat „că este esențială inițierea unei intervenții ferme și rapide” care să vizeze reprofesionalizarea urgentă a conducerii SIS, în special pe segmentele tehnice și analitice, efectuarea unui audit extern independent privind integritatea funcțională a instituției și epurarea rețelelor de influență și a cadrelor compromise, indiferent de susținerea politică de care beneficiază.

În 2023, TV8 a scris că Balan ar fi fost prins beat la volan de către polițiștii de patrulare, după ce a accidentat mai multe mașini pe o stradă din capitală. Cazul a fost înregistrat la 9 septembrie, când angajații din organele securității statului au marcat cea de-a 32-a aniversare de la crearea SIS.

Ulterior, fostul vicedirector al Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Balan, a venit cu amenințări cu sancțiuni și judecată la adresa redacției TV8. Într-o scrisoare prealabilă transmisă TV8, Balan a mai scris că imaginile video ar fi parte dintr-o „campanie de defăimare, având ca obiectiv afectarea credibilității activității lui de funcționar public”.

