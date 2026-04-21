Detalii (indirecte) din sentința fostului director adjunct al SIS Alexandru Balan, găsit vinovat de tentativă de divulgare a secretului de stat

Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandru Balan, condamnat pentru divulgarea secretului de stat, a început să fie cercetat penal în R. Moldova cu circa o lună și jumătate înainte de a fi reținut în România. Judecătoria Chișinău a publicat marți, 21 aprilie, sentința pronunțată la prima și singura ședință din dosar. Documentul nu include detalii din dosar, ci doar ce a hotărât judecătorul Denis Guzun, așa cum cauza a fost examinată în ședință închisă.

Potrivit sentinței, corpurile delicte sunt două documente ale SIS. În plus, în privința lui Balan a fost aplicat arestul preventiv începând din data de 15 aprilie, când sentința a devenit definitivă.

ZdG a constatat că ordonanță de începere a urmăririi penale in rem (cu privire la faptă, n.r.) a fost emisă pe 21 iulie 2025. Abia la 5 septembrie, cu trei zile înainte de a fi reținut în România pentru că ar fi divulgat informații secrete către KGB-ul Belarusului, în R. Moldova au fost autorizate percheziții domiciliare, care au avut loc în aceiași zi cu reținea. Anterior, procurorii nu au anunțat public despre existența dosarului.

La două zile după ce a fost reținut în România, pe 10 septembrie, oamenii legii de la Chișinău au emis o „ordonanță de schimbare a încadrării juridice și de punere în mișcare a acțiunii penale”.

Acordul de recunoaștere a vinovăției, acceptat de instanță, a fost încheiat între Alexandru Balan și procurorul în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Vitalie Chișcă, la data de 9 aprilie.

Astfel, Balan a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 27 (Tentativa de infracțiune, n.r.) , 344 alin. (1) (Divulgarea secretului de stat, n.r.) din Codul penal și a fost condamnat la o pedeapsă sub formă de închisoare pentru un termen de un an și șase luni, cu executarea acesteia în penitenciar de tip semiînchis, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, pe un termen de doi ani și șase luni.

Sentința este definitivă, însă poate fi atacată cu recurs cu la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile, invocându-se doar erorile procesuale și măsura de pedeapsă stabilită.

ZdG a scris anterior că, după prima ședință de judecată și la o zi după înregistrarea dosarului penal în instanță, fostul director adjunct al SIS, Alexandru Balan, a fost găsit vinovat pentru divulgarea secretului de stat.

Balan, care se afla în arest la domiciliu în România, a participat online în cadrul ședinței. Acesta și-a recunoscut vinovăția.

Dumitru Ștefîrța, din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, a precizat pentru ZdG că instanța a admis integral solicitarea acuzării.

Întrebat de ZdG de ce acuzarea a cerut doar un an și jumătate, când legea prevede închisoare de până la 4 ani, Ștefîrța a declarat că, în cazul lui Balan, „nu este vorba despre o infracțiune consumată – ci tentativă de divulgare”. „El nu a divulgat informațiile, urma să le divulge”.

„În plus, a cooperat cu organul de urmărire penală și a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției. (…) A fost o infracțiune continuă, din 2015 până în 2025. S-a consumat în 2025, respectiv se aplică pedeapsa la momentul consumării”, a explicat procurorul care a reprezentat acuzarea de stat în instanță.

Cât despre rapiditatea cu care a fost condamnat Balan, Ștefîrța a declarat „acordul de recunoaștere a vinovăției impune instanța să examineze în termen de cinci sau trei zile din momentul parvenirii în instanță”.

„Instanța dacă acceptă acordul dintre procuror și inculpat, trebuie să se pronunțe. Dacă instanța nu accepta acordul… sau constata că inculpatul nu recunoaște sau nu este suficient de cooperant, sau pedeapsa stabilită de procuror nu intră în limitele prevăzute de lege… atunci urma să-l respingă și să stabilească ședința peste ceva timp (…)”, a menționat Dumitru Ștefîrța.

Luni, 20 aprilie, Curtea de Apel București a aprobat extrădarea lui Alexandru Balan. Instanța din România a dispus arestarea lui Balan pentru 30 de zile, în vederea predării.

Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al R. Moldova a fost reținut pe 8 septembrie de către organele de drept din România. Acesta este acuzat că ar fi transmis informații secrete unei rețele de spionaj din Belarus, de natură să pună în pericol securitatea națională a României.

Potrivit DIICOT, începând cu anul 2024, prin acte materiale repetate, dar în baza unei rezoluții infracționale unice, Balan a intrat în contact cu ofițeri de informații din cadrul Comitetului Securității de Stat – KGB al Republicii Belarus, atât prin realizarea, a două întâlniri, în Budapesta – Ungaria, „în regim clandestin, cu adoptarea unor multiple măsuri de protecție contrainformativă, cât și prin poșta electronică, urmărind, prin cele două modalități de comunicare, transmiterea unor date/informații cu caracter secret de stat, precum și transmiterea unor rapoarte informative care conțineau informații având caracter secret de stat, realizarea de instructaje și efectuarea de plăți în contrapartidă cu serviciile prestate”.

Alexandru Balan a deținut, la momentul efectuării percheziției domiciliare, din luna septembrie 2025, două documente conținând informații secrete de stat, a căror transmitere, divulgare sau deținere neautorizată pun în pericol securitatea națională a României.

Alexandru Balan a devenit director adjunct al SIS în martie 2016, în perioada în care funcția de președinte al R. Moldova era deținută de Nicolae Timofti. În trecut, fostul funcționar a fost audiat de mai multe ori de SIS pentru implicare în evenimentele din 7 aprilie 2009. În 2023, jurnaliștii de la TV8 au scris că Balan ar fi fost prins beat la volan, după ce a accidentat mai multe mașini pe o stradă din capitală. Balan însă a negat că a fost implicat în acel accident.