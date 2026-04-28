„O mare onoare”. Fostul șef adjunct al SIS, Alexandru Balan, întâmpinat cu flori în Belarus și prezentat de presa de la Minsk drept „spion belarus repatriat”

Fostul șef adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandru Balan, grațiat în R. Moldova în dosarul privind divulgarea secretului de stat, a fost întâmpinat joi, 28 aprilie, cu flori de către reprezentanți ai Comitetului pentru Securitate de Stat al Belarusului.

Președinția a publicat decretul din 27 aprilie, care a intrat în vigoare joi, prin care „se grațiază Balan Alexandru Gheorghe, născut în 1978, condamnat la 15 aprilie 2026 de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, liberându-l de pedeapsa penală principală”.

Presa de stat de la Minsk a publicat imagini cu momentul în care, „la punctul de trecere a frontierei de la granița dintre Belarus și Polonia, Comitetul pentru Securitate de Stat al Belarusului și Agenția de Informații Externe a Poloniei au efectuat un schimb între cinci persoane condamnate în Belarus și în Federația Rusă pentru spionaj și cinci cetățeni reținuți pe teritoriul diferitelor țări ale UE și al altor state”.

În clipul video, Balan spune că este „o mare onoare”, iar interlocutorul său îi răspunde „mereu”.

„Au fost repatriați de pe teritoriul polonez spionii belaruși Alexander Balan și Vladislav Nadeiko, precum și doi cetățeni ai Federației Ruse – arheologul Alexander Butiagin și Nina Popova (deținută anterior la Chișinău, n.r.)”, a scris agenția de presă de stat Belta.

În plus, „cei repatriați” din Polonia au fost „întâmpinați călduros pe teritoriul belarus, au fost felicitați pentru eliberare și li s-au înmânat flori și cadouri în numele președintelui Belarusului”. Acestora li se va acorda „asistență medicală de înaltă calitate și se vor crea toate condițiile necesare pentru rezolvarea problemelor lor personale și familiale”, mai notează Belta.

„Președintele Republicii Belarus a dat instrucțiuni președintelui Comitetului de Securitate de Stat să acorde asistență maximă agenților noștri de informații, care, riscându-și viața și sănătatea, și-au îndeplinit cu stoicism și curaj datoria în numele Patriei”, a declarat adjunctul șefului Direcției de anchetă a Comitetului de Securitate de Stat al Belarusului Alexander Tarasevici.

Maia Sandu a anunțat marți, 28 aprilie, că doi angajați ai Serviciului de Informații și Securitate (SIS), cetățeni ai R. Moldova aflați în captivitate în Federația Rusă, au fost eliberați în cadrul unui schimb realizat cu sprijinul SUA, Poloniei și României. În schimb, Alexandru Balan, fost adjunct al directorului SIS, „acuzat de trădare de patrie în interesul Belarusului, a fost grațiat pentru a putea părăsi țara”.

Potrivit președintei Maia Sandu, cei doi ofițeri SIS au fost eliberați și sunt „în drum spre casă”, după schimb internațional de persoane.

„Pentru a-i putea readuce acasă, în urma unei operațiuni complexe, cei 2 ofițeri au fost schimbați, după cum s-a solicitat de cealaltă parte, cu alte două persoane: un cetățean al Federației Rusiei, Popova Nina, care acționa împotriva statului Republica Moldova, și Alexandru Balan, cetățean al Republicii Moldova, acuzat de trădare de țară în interesul KGB-ului din Belarus, care a fost grațiat pentru a putea pleca în Belarus”, se arată în mesajul șefei statului.

Alexandru Balan, fostul director adjunct al SIS din Republica Moldova, a fost predat, pe 24 aprilie, autorităților moldovene și urma să execute o condamnare de 1 an și 6 luni închisoare, după ce Curtea de Apel București a decis extrădarea sa, deși este judecat în România într-un dosar de trădare pentru care risca peste 20 de ani de închisoare.

Balan a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 27 (Tentativa de infracțiune, n.r.) , 344 alin. (1) (Divulgarea secretului de stat, n.r.) din Codul penal și a fost condamnat la o pedeapsă sub formă de închisoare pentru un termen de un an și șase luni, cu executarea acesteia în penitenciar de tip semiînchis, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, pe un termen de doi ani și șase luni.

În martie 2026, vicepreședintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Renato Usatîi, spunea că doi ofițeri ai SIS al Republicii Moldova ar fi fost reținuți de serviciile speciale rusești și s-ar afla într-un izolator de detenție din Moscova din aprilie 2025. Atunci, deputatul spunea că autoritățile de la Chișinău ar fi purtat tratative cu partea rusă, încercând să-i schimbe pe cei doi ofițeri cu fosta bașcană a Găgăuziei, Evghenia Guțul, condamnată. Totodată, Renato Usatîi a sugerat că reținerea celor doi ofițeri ar fi fost posibilă pe fondul unei presupuse trădări din interiorul instituției.

Ulterior, Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău (MAE) a venit cu o reacție în care a precizat că, în ultimii ani, mai mulți cetățeni moldoveni au ajuns să fie intimidați de autoritățile rusești.

Pe parcursul anului 2025, FSB a anunțat reținerea mai multor „agenți ai serviciilor speciale moldovenești”, bănuindu-i de sabotaj. De exemplu, în luna aprilie, autoritățile rusești au informat despre reținerea a patru „agenți ai Ucrainei” – doi cetățeni ruși și doi cetățeni moldoveni – care ar fi fost recrutați în R. Moldova. Totuși, potrivit The Insider, toate aceste persoane au fost arestate în 2023-2024.